流感季最小案例 2歲女童發燒第5天過世

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中時
林周義

流感疫情緩慢上升，上週新增2起死亡病例，其中一例為2歲女童，發燒至死亡僅隔4天，為本流感季最小的案例。疾管署提醒，學齡前兒童併發腦炎、心肌炎的比率較成人高，病程也較快，目前幼兒型流感疫苗供貨無問題，呼籲家長儘早讓孩子接種疫苗。

該名女童來自東部，並無潛在疾病，發燒隔日即改善，但在4天後突然發高燒，達41度，伴隨抽搐，且併發肺炎、腦炎、心肌炎，即便使用抗病毒藥物、抗生素治療，仍不幸在當日過世；另一名病例則是82歲女性，本身患有糖尿病和高血壓，發燒後併發肺炎，6天後過世，兩人均無施打流感疫苗。

疾管署監測資料顯示，上週（11月25日至12月1日）類流感門急診就診人次共5萬6843人，較前一週略升。本季流感的感染型別以H3N2為主，在累計的89例流感併發重症病例中，佔66%，共59例，其中共有10例死亡。

疾管署統計，截至本月3日，共有451萬人接種公費流感疫苗。目前成人0.5mL劑型流感疫苗剩餘量約61.7萬劑；6個月以上，3歲以下幼兒接種的0.25mL劑型流感疫苗則剩約10.8萬劑。因成人流感疫苗短缺，疾管署提醒民眾接種前，先向合約院所確認是否還有疫苗，以免白跑一趟。至於幼兒型流感疫苗，供貨不受影響。

疾管署副署長莊人祥表示，為因應流感疫情，本月1日起已擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，將有發燒症狀的類流感患者納入，無須快篩，即可開立公費藥劑。

(中時 )

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