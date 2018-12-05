人事傳聞滿天飛 林姿妙駁斥

2018年12月05日 15:39 中時 李忠一

宜蘭縣長當選人林姿妙尚未對外公開縣府小內閣名單，但人事傳聞滿天飛，被點名的副手、局處長人選平均年齡偏高，讓新縣府被譏是「長照2.0示範專區」，今天（5日）林姿妙打破沉默，強調外界傳聞是沒有的事。

外界點名副縣長人選是林建榮、農業處長簡文魁、衛生局長李玉蕙、教育處長陳正吉、財稅局長郭正龍，但由於平均年齡偏高，其中郭正龍年齡有80歲，引發討論，也讓尚未完全敲定縣府人事的林姿妙感到困擾。

林姿妙今天在鎮公所時面對記者詢問打破沉默，很多外界點名的局處長人選「都沒有！」林姿妙選前拜票時有遇過郭正龍，已退休的郭擔任過縣府財政處長，曾對林提出財政上的建言，但林姿妙強調郭正龍並非財稅局長的人選。

退休的國中校長陳正吉多次代表林姿妙出席公開活動，積極與地方互動，因此林姿妙當選縣長後，陳正吉就被點名為教育處長，但林姿妙否認陳會擔任教育處長的傳聞。

林姿妙透露，公所主任祕書曾成陽會隨她入府，但未透露擔任的職務，其餘人選林姿妙仍態度保留，未進一步說明人事案，強調會找「優秀中的優秀」。林姿妙陣營內部也傳出「副手3條件」說，副手人選應滿足沒有包袱、年紀不要太大，以及有經驗的政務官等3條件，不排除從外縣市借將。

(中時 )