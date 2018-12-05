不滿穿便服進校門被攔 花中學生與教官對嗆

2018年12月05日 16:10 中時 張祈

國立花蓮高中1名林姓高三學生11月底身穿便服進校門，執勤張姓校安教官依違反服儀規定上前攔阻，並帶回學務處要求更換制服，該名學生疑似不滿校安教官態度差，離開前與校安教官爭執並以手機偷拍下來，影片中學生質問校安教官「你剛在兇什麼，我不知道你是誰......你要打我喔」，教官也回嗆「走出校門我就是老百姓，扁你下去我就不幹了」等激烈用語，師生兩人愈吵愈大聲，直到周遭校方人員上方制止。

林姓學生指出，自己有過敏性體質，也有跟導師反應過，若衣物沒乾會帶著進學校，平常這樣穿都沒事，頂多被教官唸一下，出示學生證都可以通融進入，當天帶著耳機進校門，沒有聽到攔阻的警告，直到被攔下後才回神，校安教官執意要他進學務處，並堅稱他是「校外人士」過程中還警告「出了這校門就是老百姓，可以打他」等話，當下也不知道這人就是校安教官，只覺得被恐嚇，很不舒服。

林姓學生說，拍下影片也只是為了做記錄，並無惡意，校方第一時間說只要在校內和平解決就好，自己不擔心受到懲處，但不滿學校對於張姓校安教官的態度也沒有積極處理。

與學生起爭執的張教官10年前曾受聘在該校擔任教官，去年才又再以年聘方式回聘，學務主任吳福章今受訪指出，該名學生為服儀不合格慣犯，經常穿著便服進校門，當天因接連2位教官叫著都沒有停下腳步，第一時間就有通報學務處，並由張姓校安教官帶回學務處，學生換上制服，登記愛校服務就離開，並沒有耽誤學生受教權。

吳福章說，張教官知道林姓學生正在拿手機側錄，認為挑釁意味濃厚，才會失控動怒，校方對張姓教官的態度也有做糾正，未來會加強宣導教職人員訓練，也會加強對內宣導服儀規定，避免類似爭執再次發生。

(中時 )