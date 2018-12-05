男星睡粉絲後不理 爆哭音檔流出「不知怎麼面對妳」

2018年12月05日 15:32 中時電子報 蔡曉婷

36歲香港男星黃子恆是TVB力捧新晉小生之一，今(5日)傳出和大陸女粉絲Michelle發生關係後不理，還讓對方懷了4個月身孕，黃子恆則堅稱自己有戴套。Michelle稍早再向港媒曝光黃子恆過去發給她的道歉音檔，可見黃子恆不斷跳針說對不起，不知如何面對Michelle，說到身為藝人苦楚，黃子恆還大爆哭。

據《on.cc東網》報導，黃子恆今被爆在粉絲見面會後與Michelle搭上線，兩人發生關係後，男方卻搞消失，7月兩人又在深圳見面二度發生關係，不久Michelle發現懷孕。對此，女方先向港媒爆料兩人微信內容，可見黃子恆寫下：「我真的很抱歉傷害了喜歡自己的人」、「我們倆都曾經深入了大家心裡很深很深的地方」。

稍早Michelle再公開黃子恆用Facetime傳給她的音檔，黃子恆用中文、粵語交雜表示：「知道妳有多喜歡我，現在就有多恨我」、「真的不知道怎樣面對妳，也不敢面對」，又說做藝人最困難的是隨時隨地要笑，但其實自己人生有很多不開心的事，他拍戲時常逼自己大笑，黃子恆說著說著崩潰痛哭，說：「對不起，對不起，我知道我做了很多不能彌補的錯事」。而對上述爆料，黃子恆方面暫無進一步回應。

(中時電子報)