影》高帥男星遊陸被「強制娶親」 粉絲急喊：我要劫婚

男星洪浩竣遊陸被「強制娶親」，粉絲急喊：我要劫婚。（圖／翻攝自洪浩竣IG）

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中時電子報
／台北報導

大陸山西平遙古城的娶親古禮相當傳統講究，現今已成為遊客到訪當地必看的民俗表演技藝。男星洪浩竣近日就到山西旅遊，但他看表演到一半竟被找上台參與娶親橋段，還被問「要不要把新娘娶回家呢？」讓他超害羞。

洪浩竣遊山西被找上台結婚喝交杯酒。（圖／翻攝自洪浩竣IG）

洪浩竣近期利用工作空檔到大陸山西旅遊，參觀了懸空寺、雲岡石窟、平遙古城、雁門關等著名景點，沒想到到了平遙古城中的平遙大戲堂看表演時，卻發生意外插曲。

洪浩竣利用工作空檔到大陸旅遊，意外有結婚奇遇。（圖／翻攝自洪浩竣IG）

洪浩竣也到了懸空寺、雲岡石窟、雁門關等知名景點。（圖／翻攝自洪浩竣IG）

台上表演著平遙傳統的娶親儀式，缺少一位新郎來娶親，這時突然找上坐在台下的他，讓他不知所措，但還是被拱上台「強制結婚」。從影片中，可以看到洪浩竣和新娘演員喝了交杯酒、拜堂、背新娘入洞房、還有眾人鬧洞房的場景。主持人還問他「要不要把新娘娶回家？」他害羞表示，「我不敢」，十分有趣。

粉絲笑稱一定是找在場最帥的男生當新郎。（圖／翻攝自洪浩竣IG）

粉絲看到影片後也紛紛表示，「是不是該跟你說聲恭喜？」、「我們要去救你嗎～」、「一定是選帥的上去」、「恭喜老爺、賀喜夫人」，甚至還有粉絲表示「我要劫婚！」。

(中時電子報)

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