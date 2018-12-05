新曆年限定！和風「花生豆腐」EN和食吃得到

2018年12月05日 16:08 中時 徐力剛

「香煎生鮪魚 義大利醬油」融合中西方料理手法製作，售價420元／單點。（圖片提供／EN和食）

「胡麻鮪魚手桶壽司」視覺感十足，售價380元／單點。（圖片提供／EN和食）

12月的日本喜氣洋洋，各地以特殊習俗迎接新曆年到來，如購入迎新鮪魚、品嚐謊言豆腐等，搭配浪漫點燈活動及忘年會，感謝整年豐收與努力。EN和食全新冬季料理以「豆腐」和「鮪魚」為靈感發想，打造16道限定菜單，不用出國也能感受日式過節氣氛。

坐落日本山陰地方的鳥取縣，每年12月8日闔家團圓品嘗「謊言豆腐」，傳說只要吃下神社準備的豆腐，可驅除整年謊言與業障，已成為當地習俗。和食EN冬季料理「花生豆腐」以牛奶、葛粉及花生為基底，搭配使用柴魚高湯與芥末製作醬汁享用，別有一番滋味;另道特製餐點「涼拌雞胸肉水果白醬」混合白味噌、馬斯卡彭起司製作，口感清爽無負擔。

海鮮料理首推「香煎生鮪魚 義大利醬油」，主廚精選生食等級鮪魚赤身入饌，以小火香煎至3分熟，淋上些許巴沙米可醋點綴，初嘗酥脆外皮令人驚艷，內層軟嫩口感極佳。創意料理「胡麻鮪魚手桶壽司」以放置醋飯的手桶容器裝盛，底層鋪上滿滿醋飯，依序放上鮪魚赤身、海苔絲、紫蘇葉及蛋黃，最後淋上特製胡麻醬油提味，一口咬下隱身其中的醃漬小黃瓜口感爽脆，具畫龍點睛之效。

(中時 )