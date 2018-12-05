影》傳黑幫發出通緝令！貴婦奈奈3天前舊金山發文透露玄機？

貴婦奈奈夫婦傳出捲款落跑。(翻攝臉書)

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中時電子報
黃眉青/綜合報導
醫美診所歇業　貴婦奈奈夫妻遭爆捲款上億

知名部落客貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健創立的醫美診所傳出惡性倒閉，倒債金額高達7億，今證實夫婦2人上月30日就已經出境潛逃至美國舊金山。有媒體報導，傳出投資人透過台灣黑幫跨海對貴婦奈奈跨海發出通緝令，而貴婦奈奈2日在臉書發的道歉文也提及「人身安全遭受威脅」，不免讓人臆測通緝令傳聞是否屬實？

據ETtoday報導，一名投資人透露，貴婦奈奈夫妻2人早在關閉診所前就全家潛逃，日前聽聞黃博健沉迷地下期貨，財務出現龐大缺口，以各種理由向金主調頭寸，虧空股東資金上億元。

該名投資人指出，他兩年前透過一名政治人物牽線認識貴婦奈奈夫婦，看好杏立博全診所，便投資3千5百萬元，對方還聲稱半年1期回饋500萬元獲利，投資為期3年半，可以拿回本金3千5百萬，加上7次5百萬元獲利，投資人不疑有他入股，未料他領到2千萬元獲利，2日就看到貴婦奈奈在臉書所po的道歉文。

貴婦奈奈2日在臉書強調，她們夫妻沒有捲款，對此，投資人氣憤地說「什麼叫他們夫妻沒有捲款？」，說當初約好獲利翻倍，現在只拿回2千萬元，如同血本無歸，還損失1千5百萬元，該名投資人更大膽預估，貴婦奈奈夫妻侵吞至少10億元。

媒體報導，傳出有債權人不滿貴婦奈奈夫婦捲款落跑，與國內擅長處理不良債務的黑幫兄弟聯繫，透過台灣黑幫對貴婦奈奈夫婦跨海發出通緝令。而貴婦奈奈2日在臉書po文，除了發表沉重的道歉文外，也聲稱「人身安全遭受威脅，才不得已放棄」、「承受巨大折磨，仍不敵某些人的高利滾利、重利侵佔。」，似乎透露出遭遇危險處境，令人霧裡看花。

(中時電子報)

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