二水農會2000顆愛心高麗菜開採

二水農會5日開放民眾自採高麗菜做公益，幼兒園小朋友也趁機體驗。（鐘武達攝）

友善列印
中時
二水農會栽種的高麗菜5日開放民眾「愛心」自採。（鐘武達攝）

二水鄉農會在八堡圳農情館附近種了2000顆高麗菜，不是賣錢而是拿來做公益，5日開放民眾自採，每顆10元，所得全都捐贈給華山基金會與彰化家扶中心，現場還有幼兒園小朋友前來助陣，開心小小農夫初體驗。

總幹事蔡文琳表示，二水農會為推廣在地農特產與觀光，除了在二水鄉員集路的供銷部成立八堡圳農情館，更租用土地採無毒管理栽種各式應景的蔬菜與水果，有1年4季都有的芭樂 ，夏天還種植蓮花，最近則種了2000顆高麗菜 。

歷經3個多月的照顧，2000顆高麗菜都已經成熟，蔡文琳強調，近來高麗菜盛產，價格低迷

，農會為了提昇這批高麗菜的「價值」，為此特別透過義賣方式開放民眾認購並自行採收，每顆賣10元，所得全都要用來贊助社福機構。

不少社區婆婆媽媽與農事志工都覺得這項活動有意義，大家全副武裝，拿起鎌刀收割保證無農藥殘留的高麗菜，有人說「每顆10元很便宜，還能做公益，超划算」，甚至有人買了10顆，愛心箱裡卻放進了1000元。

另外，農會還特別邀請在地幼兒園小朋友一起來體驗，個頭迷你的小朋友們抱起每顆約有3台斤的高麗菜，雖然很吃力，卻也都說「很有趣」。

(中時 )

王立任落選仍心繫孩童 邀200好友… 三個月大男嬰腹脹大如蛙又不愛吃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。