二水農會2000顆愛心高麗菜開採

2018年12月05日 16:10 中時 鐘武達

二水農會栽種的高麗菜5日開放民眾「愛心」自採。（鐘武達攝）

二水鄉農會在八堡圳農情館附近種了2000顆高麗菜，不是賣錢而是拿來做公益，5日開放民眾自採，每顆10元，所得全都捐贈給華山基金會與彰化家扶中心，現場還有幼兒園小朋友前來助陣，開心小小農夫初體驗。

總幹事蔡文琳表示，二水農會為推廣在地農特產與觀光，除了在二水鄉員集路的供銷部成立八堡圳農情館，更租用土地採無毒管理栽種各式應景的蔬菜與水果，有1年4季都有的芭樂 ，夏天還種植蓮花，最近則種了2000顆高麗菜 。

歷經3個多月的照顧，2000顆高麗菜都已經成熟，蔡文琳強調，近來高麗菜盛產，價格低迷

，農會為了提昇這批高麗菜的「價值」，為此特別透過義賣方式開放民眾認購並自行採收，每顆賣10元，所得全都要用來贊助社福機構。

不少社區婆婆媽媽與農事志工都覺得這項活動有意義，大家全副武裝，拿起鎌刀收割保證無農藥殘留的高麗菜，有人說「每顆10元很便宜，還能做公益，超划算」，甚至有人買了10顆，愛心箱裡卻放進了1000元。

另外，農會還特別邀請在地幼兒園小朋友一起來體驗，個頭迷你的小朋友們抱起每顆約有3台斤的高麗菜，雖然很吃力，卻也都說「很有趣」。

(中時 )