三個月大男嬰腹脹大如蛙又不愛吃 竟是胃部長腫瘤

2018年12月05日 16:09 中時 鄭郁蓁

一名三個月大男嬰因腹脹肚子大如蛙，且多日食欲不振，家長原以為只是腸絞痛，沒想到到醫院檢查後，竟是胃裡面長了一顆15公分和男嬰頭一樣大的惡性畸胎瘤，所幸術前評估及術中未看到淋巴與轉移，經切除後術後恢復良好，兩周後已順利出院。

收治病例的三軍總醫院小兒外科主治醫師林介文指出，畸胎瘤是生殖細胞腫瘤中常見的一種先天性腫瘤，最常見是長在新生兒尾骨，其次為卵巢，分為成熟畸胎瘤（即良性畸胎瘤）和未成熟性畸胎瘤（惡性）。良性畸胎瘤裡含有多種成分，包括皮膚、毛髮、牙齒、骨骼、油脂、神經組織等；惡性畸胎瘤則分化欠佳，結構不清。

其中胃畸胎瘤是較罕見的腫瘤，在兒童畸胎瘤中發生率小於1%，且絕大多數為良性，惡性者較少見，林介文表示，以三總來說，是第一次收到胃畸胎瘤案例，目前國內外發表的病例約為三十多例。術前常被誤診為神經母細胞瘤、胰臟囊腫、網膜及腸系膜囊腫、脾囊腫或腎母細胞瘤。

林介文表示，男嬰就醫時，肚子不僅鼓起如青蛙，摸起來也硬梆梆，經腹部超音波檢查才發現竟是腹部長畸胎瘤，接著安排剖腹探查手術將腫瘤切除，發現腫瘤來源為胃部前壁，腫瘤長達15公分，幾乎和男嬰的頭一樣大，所幸惡化程度低，切除掉後，沒有在復發，未來只需要追蹤即可。

林介文表示，若不切除畸胎瘤會壓迫到正常的腸胃道，會導致蠕動不正常，影響營養吸收造成脫水，尤其胃酸會導致出血，也會有貧血、血便出現。

他提醒，為人父母或照顧者需要多注意家中小孩的狀況，若有持續腹脹腹痛及食慾不振等狀況，甚至有嘔吐及黑便的狀況，更應提高警覺，就近帶至小兒科診所或是醫院，經由詳細的身體檢查及病史詢問，得到正確的診斷及治療，只要及時治療，預後相對也會比較好。

(中時 )