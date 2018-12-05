為愛出力 7-11邀民眾打倒弱勢長輩生活困境3大怪物

7-ELEVEN打造10台「為愛出力機」，只要成功捐款即可蒐集專屬卡片。（王思慧攝影）

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7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款，中為統一超商協理徐光宇，攜手四家公益團體（由左自右，弘道、屏東基督教醫院、一粒麥子及天主教中華聖母基金會），呼籲民眾幫助弱勢老人。（統一超商提供）
7-ELEVEN打造「為愛出力」機，邀全民打倒阻礙長輩生活的困境。（統一超商提供）

台灣已邁入高齡化社會，根據一粒麥子社福基金會最新調查，全台弱勢長輩最需要的生活支援前三名，依序為醫療資源、餐食資源、關懷陪伴娛樂資源。7-ELEVEN今年持續攜手社福團體，推出「為愛出力機」捐款裝置，希望在年終前帶動新一波捐款熱潮，幫助更多弱勢長輩。

一粒麥子基金會執行長林木泉指出，針對四家公益團體的服務個案進行「台灣弱勢長輩生活現況調查報告」，發現78％老人不願離開家鄉尋求更好的生活環境，但資源匱乏的弱勢長輩卻需要社會支援，才能繼續留在家生活。

至於老人對於生活現況不快樂的情況調查，主因是缺乏關懷陪伴與娛樂、其次為面對身體病痛及缺少醫療與交通資源；更進一步發現，有85％長輩認為若缺乏資源恐難以生活，最擔心失去醫療、餐食及關懷陪伴。

今年7-ELEVEN打造10台「為愛出力機」，創意源於弱勢長輩面臨的日常困境，包括窮苦、孤獨、社會不友善、照顧者無法休息、危險住宅、吃不飽、不營養、憂悶、交通不便及缺乏醫療資源，種種因素就像怪物般攻擊使長輩生活資源匱乏，無法在家好好安老。

7-ELEVEN這次與韓國知名「黏黏怪物研究所」合作，創出代表阻礙長輩生活的原因怪物，藉由深受年輕人喜愛的公仔肖像，吸引大家到7-ELEVEN門市「比腕力」，象徵打倒怪物，一起關注弱勢長輩議題。

「為愛出力機」即日起至1月中旬，將陸續前往台北、台中、嘉義、高雄及花蓮各大商圈，共70間7-ELEVEN門市展出，每周定期舉辦腕力王活動，邀全民到小7擊退怪物，打倒阻礙長輩好好生活的困境，一起為愛出力。

(中時 )

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