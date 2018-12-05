九份子重畫區打造「在水一方」導入耐震施工

好瀚建設響應執行建築安全履歷協會全套認證標準，今天舉行耐震工法施工觀摩會。(曹婷婷攝)

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好瀚建設響應執行建築安全履歷協會全套認證標準，今天舉行耐震工法施工觀摩會。(曹婷婷攝)

台南人都記憶猶新的0206南台強震，造成嚴重傷亡，建築安全履歷協會與好瀚建設子公司「瀚翔建設」5日攜手於台南市九份子重畫區舉行「建築安全履歷認證Alfa Safe耐震工法施工觀摩會」，確實保障消費者居住安全。

好瀚建設集團董事長黃全永表示，好瀚建設在九份子重畫區推出的「在水一方」，是19樓高71到86坪的產品，1層僅4戶，而且，響應執行建築安全履歷協會全套認證標準，安全有保障，另外，不論景觀、環境、生活品質，均擁有最佳住宅體質，希望能在擁有最美景觀的環境中蓋最好建築。

建築安全履歷協會執行長王榕梆指出，建築安全履歷是採用一條龍作業模式，工法採用科技發展趨勢的系統智慧化，在建築及結構規畫初期即導入，並利用自動化加工技術在工廠彎折鋼筋，使其一體化與配件化，解決建築工人現場綁紮施工不易的問題。

目前，這項工法也正式經過「國家地震中心」測試，其中，「Alfa Safe柱中柱」、「Alfa Safe系統牆」耐震韌性及耐震能力較傳統工法有效提升，能更確保房屋安全穩固，且為確保鋼筋一體化品質的穩定，建築安全履歷會於全台舉辦鋼筋加工廠受訓認證，同時也為建築工班舉辦鋼筋技術士受訓認證，讓現場施工人員了解系統化工法施作，嚴格把關建築施工品質。

(中時 )

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