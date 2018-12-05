台日計程車龍頭合作 日本也能用「55688」

2018年12月05日 16:12 中時 陳祐誠

台灣大車隊與日本東京計程車業龍頭「大和計程車」結盟，即日起前往日本旅遊或出差，只要打開「55688」App，就可以直接叫到日本計程車，不需擔心語言問題。

台灣大車隊全國計程車總數突破1.9萬輛，規模穩坐國內計程車龍頭寶座，近年來發展「55688」App，服務範圍涵蓋酒後代駕、旅遊包車、機場接送等，今宣布擴大服務版圖，與大和計程車合作，以後在日本打開App，可以直接叫到日本計程車。

根據觀光局資料顯示，日本是台灣人最愛去的國家，去年整年度超過460萬人次出國到日本；訪台的外國旅客中，日本人也僅次於中國大陸，名列第二，台日民眾往來密切。

大和計程車為日本第一家上市計程車業者，在東京與其聯盟合計擁有1.3萬輛計程車，台灣大車隊與大和計程車合作，雙方的用戶可透過日常熟悉的叫車App，即時叫到對方的計程車，不用煩惱語言不通，同時價格透明、又能確保服務品質。

台灣大車隊表示，今年8月雙方透過網頁服務的合作開始，以及大和計程車App率先跨境預約台灣大車隊，已帶動部分需求的旅客嚐鮮使用，每個月即時預約趟次達50趟，機場接送及旅遊包車合計20趟次。雙方App正式串接後，預估明年底每月可達即時叫車1000趟次以上、機場接送機及旅遊包車200趟次以上。

(中時 )