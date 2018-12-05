險象環生 阿嬤迷路受困路中央 好心警助平安返家

69歲張婦走在馬路中央，險象環生，員警上前引導，還發現她已經迷路。（黃國峰翻攝）

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中時
黃國峰
69歲張婦騎腳踏車外出購物迷路，騎了一下午，員警提供水給她解渴，並用人臉辨識系統，找到她的住址，通知她兒子來接回。（黃國峰翻攝）

臺中市一名69歲張姓婦人，日前騎腳踏車行經文心路向上路口，過馬路時因行動緩慢，加上文心向上路車速頗快，看起來險象環生，正在路口執勤的臺中市警局第四分局大墩派出所警員見狀，立即上前引導，經詢問下又發現張婦其實已經迷路，經警用電腦人臉比對，成功通知她兒子至所將她接回家。

警方表示，日前下午約6點左右，員警於文心路與向上路口執勤時，見一名婦人緩慢地從對向騎著自行車穿越馬路，因她騎在路中央，後方車輛又急著通行，婦人急得下車牽車行走，險象環生，員警見狀，快步向前將她先引導至路邊安全處，並詢問她「你要騎去哪？」，她答道：「迷路啊！」

員警接著再詢問她相關年籍資料，可是她除了說得出姓張，家住北屯區外更詳細就忘記了，且從下午騎車外出買東西後，越騎越遠，竟騎到南屯區。由於她身上沒攜帶任何證件，員警立刻拍照傳回所內，請同仁透過警用電腦人臉辨識系統查詢，三兩下得知她身份，立即通知她的兒子過來；擔心她騎了一下午，連忙提供水給她解渴，並用巡邏車載她回所，自行車則由員警幫忙騎回所內。

大墩派出所長林俊昌表示，家屬應多關心高齡長者，可多多善用識別手環、衣物繡上聯絡電話等，方便聯絡家屬，以便於走失時能有助於快速找到回家的路。

(中時 )

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