影》找楊瓊瓔當副手？盧秀燕：明天公布3名副市長

2018年12月05日 16:06 中時 盧金足、影音編輯／蔡孟哲

台中市長當選人盧秀燕明天就會公布3名副市長及秘書長，是否找前立委楊瓊瓔當副手？她5日受邀上網路媒體《雲端最前線》後受訪時說，她朋友很多，有自己的人才庫，專業人才不難找，但要求必須具備兩個條件，一是操守廉潔，二是態度要謙虛，民主就是以人民為主，傾聽民意，為人民服務。

台中市長當選人盧秀燕今天在接受網路媒體訪問時表示，明天就會公布3名副市長及秘書長，要求必須具備操守廉潔、態度要謙虛兩個條件。（盧金足翻攝）

盧秀燕小內閣，第一波公布新聞局長吳皇昇，明天將公布第二波名單，楊瓊瓔賣力輔選，符合女性及接地氣的條件，傳出是副市長熱門人選，楊瓊瓔今天對此表示，這都是報派的，不多做回應。

明天將公布第二波小內閣名單，盧秀燕新市府團隊中，擔任市長左右手重任的人選，3名副市長及秘書長，人事案是否有亮點？傳出「有外界意想不到的人選。」

「我心無罣礙！」盧秀燕表示，從政20多年來沒有瓜葛、沒有背景，自己在各行各業都有人才庫，自己在為民服務時，如果遇到問題，要求回到初心後，化繁為簡就會豁然開朗。

盧秀燕也舉她去拜訪中華奧會，爭取東亞青運不主動發布行程，因為她的做事情原則要成熟了才算，她要大家放心，一定會為台中找出最適才適所的人才，為台中服務的好人才。

對這次選舉贏的關鍵，她說，不是空戰也不是陸戰，重要的是「心戰」，用心看到人民的問題，這次民眾的投票行為也是台灣民主政治了不起的地方。

盧秀燕也批評民進黨能源政策，把反核當神主牌，讓台灣的民眾覺得因為能源政策錯誤，可能會沒電，甚至電價可能會漲，她希望由台電專業來處理，找出乾淨能源。

她也呼籲，政治也不要干預經濟，並承諾上任後3天公布海水採礦案的MOU備忘錄資料，兩周內公開市政府花1億5000萬做3年空汙健康檢查報告，前一年或兩年已完成的健康報告。

對九合一大選，國民黨有戰果，很多縣市綠地變藍天，盧秀燕強調，一個國家要好，是要國民黨、民進黨兩黨都能勝利、進步，民進黨應深刻解讀選舉真正的意義，現在能源政策、經濟政策都有意識形態，盼民進黨回到初心與尊重專業。

(中時 )