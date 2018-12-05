懷孕解雇申訴多認定難　桃勞動局今年僅開罰2件

桃園市政府。(翻攝自Google Map)

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根據桃園市政府勞動局統計，今年截至11月底，受理性別工作平等申訴案件中有32件為懷孕歧視，占總申訴案件45％，但開罰數量僅有2件，總裁罰僅60萬元。

桃園市勞動局勞動條件科長張珮玲表示，勞動局接獲申訴後，就會依個案派員進行訪談調查，雇主必須提出並非因為懷孕情事而差別待遇的佐證資料，之後再經由桃園市政府性別工作平等會審議，桃園市今年共有32件懷孕歧視的性平工作平等申訴，經過調查後開罰2件，分別裁罰30萬元並公布雇主名稱和負責人姓名。

張珮玲表示，過去就曾發生過雇主以體力無法配合為由解僱懷孕婦女，結果對方從事的工作並不需要太多勞力，審議後決議雇主確實是因員工懷孕才解僱，也有雇主會以工作考核不通過、工作或工廠環境不適合孕婦為由解雇，調查員則會針對考核是否確實、解雇時間點與懷孕時間點的緊密性，以及該公司是否有適合該孕婦的他項工作來做評核。

張珮玲坦承，由於法令宣導完全，大部分的公司解雇時都能提出正常考核機制和解雇緣由，真正開罰比例並不高，但性平法中也規定雇主應就差別待遇之非性別、性傾向因素，或該受僱者、求職者所從事工作的特定性別因素負舉證責任，因此評核過程仍很完善。

張珮玲提醒，雇主解僱懷孕員工時，除了會讓對方喪失產假等勞動權益，還得擔心待職期間的生活開銷，雇主若是經審議決議有因員工懷孕而予以解僱的事實，除了會裁處30萬元至150萬元罰鍰之外，也會公布雇主名稱或負責人姓名，所以切莫以身試法。

(中時 )

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