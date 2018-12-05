素食者也能吃的巧克力 「Venchi」快閃店即日起開賣

「Venchi140週年限定綜合巧克力復古書」（圖右）外形小巧可愛，售價900元／盒。（圖片提供／ Venchi）

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「委內瑞拉黑巧克力100％黑巧克力」售價360元／盒。（圖片提供／ Venchi）
招牌商品「Venchi經典魚子醬手工巧克力」（圖上），每100g售價320元。（圖片提供／ Venchi）

上班族還在為一成不變生活憂鬱嗎？休息時間來點巧克力，為自己加油打氣。義大利巧克力品牌「Venchi」打造期間快閃門市，落腳SOGO復興館city’super，即日起至12月25日限定開賣。

成立於1878年的Venchi巧克力，由創辦人Silvano Venchi一手打造，多年來醉心於巧克力的美好滋味，持續研發新口味，強調不使用化學添加物，以植物性油脂製作，秉持純天然、百分之百義大利製造，搭配獨家食譜，帶給饕客味蕾新感動。

「Venchi140週年限定綜合巧克力復古書」外觀仿童話書設計，搭配繽紛插畫圖飾妝點，充滿夢幻色彩，盒內盛裝滿滿「三層夾心巧克力」，口感柔軟的Gianduja巧克力夾入榛果內餡，讓人愈吃愈上癮。鎮店之寶「100%黑巧克力」提供威琪祕魯、委內瑞拉及厄瓜多爾3種口味選擇，提煉自可可豆的香濃巧克力，為市售少見的100%純度，一口咬下微酸風味充斥舌尖，尾韻帶有淡淡甘甜味，建議搭配現沖茶品享用風味一絕。

招牌商品「Venchi經典魚子醬手工巧克力」因外型似顆粒分明魚子醬而得名，以75%黑巧克力為基底，外層以魚子醬顆粒造型巧克力包裹，口感甜而不膩，讓人愈吃愈上癮。

好康二重奏開跑，第一重，即日起在Venchi快閃店單筆消費滿3600元，即贈Venchi頂級100%黑巧克力禮盒乙盒，市價199元;消費滿5800元，可免費獲得Venchi 85%純黑巧克力-珍藏版木盒，市價580元。第二重，來店打卡並標註 #VenchiTaiwan, #Venchi140，上傳至個人Facebook 或Instagram，可兌換試吃Venchi巧克力。

Venchi台灣代理商陸耀貿易公司分享，義大利巧克力Venchi以高品質著稱，此次配合city’super檔期推出期間限定快閃店，開幕首日（4日）「Venchi夢幻聖誕節倒數月曆巧克力」單日銷售超過50盒，消費者迴響熱烈，預計2019年Q3~Q4將在北部百貨開設實體門市，粉絲敬請期待。

(中時 )

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