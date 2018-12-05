魚池鄉要求退出原民地區 原民會：持續溝通

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中時
王思慧

針對魚池鄉公所今（5）日向鄉民代表會提案退出原住民族地區，經代表會決議通過，原住民族委員會表示，將與公所及代表會溝通，以確保鄉民權益。

行政院在6月11日，公告魚池鄉逾3分之2土地畫設為邵族傳統領域，等於要施作水溝、拉個電線，都要徵求邵族300人的同意，讓1萬6000餘非原民的鄉民感到不滿，要求魚池鄉退出原住民地區。

原民會解釋，依據原住民族基本法規定，原住民族地區是指「原住民傳統居住，具有原住民族歷史淵源及文化特色，並經原民會報請行政院核定之地區。」魚池鄉是邵族傳統居住且具該族歷史淵源及文化特色地區，符合前開條文所定要件，因此依相關法律認定該鄉為原住民族地區。

原民會強調，保障原住民族權利是普世價值，魚池鄉依法認定為原住民族地區後，除充分展現該地獨特原住民族文化特色，更對邵族文化傳承及鄉內觀光事業發展極具正面效益。各項針對原住民族所提供行政措施也因此得挹注魚池鄉，諸如基本設施維持費、經濟產業發展、公共工程建設補助、原住民族教育及瀕危語言扶助等，不僅促使地方建設共榮發展，全體鄉親不分原漢都可享受最大利益。

針對魚池鄉公所提案理由，原民會回應指出，因為2015年立法院修正了原基法，所以才有今日的傳領土地劃設作業；邵族傳領土地的公告過程，事實上也有經過南投縣政府等機關逐級審查才送到該會進行公告。

原民會副主任委員鍾興華表示，會持續向魚池鄉民說明解釋，該鄉納入原住民族地區背景與保存邵族民族文化重要性，也將與公所及代表會共同研商如何化解鄉民疑慮，以維持原漢族群和諧共容。

(中時 )

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