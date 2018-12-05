覓見台中河川故事 「島中流域展」周六開展

柳川藍帶水岸媲美南韓清溪川的美麗景緻（陳世宗翻攝）

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從白天清幽到夜晚的光景，浪漫度破表！（陳世宗翻攝）

「河川紀錄著一個城市的發展！」台中市政府成功整治綠川打造專屬河川品牌廣獲好評。為讓各界了解綠川、柳川、葫蘆墩圳、惠來溪、旱溪與食水嵙溪等6條河川治理故事；水利局特舉行「島中流域展－河川的在地城事」展覽，8日起將於南區文化資產園區開展，免費參觀。

水利局長周廷彰說，展覽以台中市代表性的6條河川為策展主軸，從中萃取各流域生活元素，如綠川的舊城內斂、柳川的感性靈魂、旱溪排水滋養的庶民生猛、惠來溪的新城活力、葫蘆墩圳的豐饒餘裕以及食水嵙溪的原質無邪，同步邀請6位協同參展人，展開一場創意十足的生活「選物展」。

食水嵙溪育有二級保育種台灣白魚，可視為遠離塵囂的「台中自然之心」，在這次的展覽上，也特別與南投特有生物研究保育中心合作，將展示台灣白魚及生活該流域的動植物標本；讓民眾透過觀展，更理解河川與生態、生活之間的緊密，開始在生活之間善待、擁抱自然。

周廷彰指出，因應「台中市河川流域計畫」，以「島中流域」為主題的河川生活網站(http://www.tcriver.org )也已經開站；希望藉此呈現更多流域美好的人事物，也期待透過設計與美學的導入，讓市民更認同。展出時間為107年12月8日至108年1月20日。

(中時 )

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