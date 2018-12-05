全國國語文競賽　桃園市11人奪第一

2018年12月05日 16:12 中時 甘嘉雯

2018年全國語文競賽，桃園市165人選手參賽，57人榮獲全國語文競賽各項目組別前6名；另有11人獲得全國第一，包括前電視台主播、也是捷運局專委鄒淑霞兒子王善，他3年內獲得2次第一名，鄒淑霞陪著兒子到嘉義領獎，一家人相當開心。

「每個領域都充滿冒險與挑戰」，獲得全國語文競賽閩南語朗讀國中學生組第一名的王善，從國小三年級開始接觸陌生的閩南語演說，五年級開始對外參賽，國中一年級即榮獲全國語文競賽第一名的殊榮，因為同一項目如曾獲得全國第一名名次，就不得參賽，改挑戰閩南語朗讀。

王善說，原以為朗讀看著文本朗讀比演說簡單；事實不然，王善發現兩者間的差異很大，每篇文章有不同的脈絡，必須要能體會文章的意境，每個段落，有作者要傳達的情感，不論抑、揚、頓、挫，臉部表情，甚至標點符號停頓的時間等，都需要透過朗讀者用心練習，才能精確傳達。

「閩南語也是很美，王善都有聽進去。」鄒淑霞說，參賽者每人都表現很好，但朗讀還要將閩南語美好的一面「表演」出來。

另外，國語字音字形社會組湯呈竣、客家語演說高中學生組謝昀容、客家語朗讀教師組胡育琴教師、撒奇萊雅族語朗讀國小學生組張心瑜、撒奇萊雅族語朗讀高中學生組李家祥、阿美族語朗讀國中學生組林家蓁、泰雅族語朗讀國中學生組游紹真、泰雅族語朗讀高中學生組范可欣、排灣族語朗讀國中學生組顧善美、賽德克族語朗讀國中學生組詹孟薇，共計11人勇奪全國第一。

(中時 )