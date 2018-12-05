冬天腸病毒發威 6歲男童併發急性脊髓炎

疾管署副署長莊人祥。（林周義攝）

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林周義

台灣位處亞熱帶地區，即便是冬天，也有腸病毒感染的機會。中部某名6歲男童，11月中旬出現發燒、咳嗽、下肢僵硬無力等症狀，確診為腸病毒D68型併發重症，目前住院治療中。疾管署表示，上週因腸病毒就診的人次已超過流行閾值(臨界值或門檻值)，但因上升幅度不高，預計將逐漸趨緩。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案11月中旬開始發燒、流鼻水，3天後即出現下肢疼痛，僵硬、無力的的症狀，當時意識清楚。住院後發現併發急性脊髓炎，感染D68型腸病毒。目前下肢肌力尚未完全恢復，仍在住院中。

疾管署表示，腸病毒雖喜好濕、熱的環境，但台灣位處亞熱帶地區，加上今年暖冬，民眾勿掉以輕心。今年已累計34例重症病例，腸病毒感染以伊科病毒11型、腸病毒71型居多，分別佔了12例及7例。其餘為克沙奇A4型、A9型、A10型、A16型、B1型、B2型、B3型、B5型及腸病毒D68型。

因腸病毒傳染力強，疾管署副署長莊人祥提醒民眾，落實正確洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，以降低傳染風險。此外，平時可使用濃度500ppm的消毒水（10公升清水+100毫升漂白水）為環境消毒。經消毒水擦拭後，需靜待10分鐘再用清水擦拭一次。

疾管署也進一步提醒，5歲以下嬰幼兒是腸病毒併發重症的高危險族群，若發現嬰幼兒嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快等重症前兆，需立即送至大醫院治療。

(中時 )

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