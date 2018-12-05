了解國道警勤務 藍委親上國道考察力促危險加給

2018年12月05日 16:26 中時 鄭舲

國道警察因公殉職事件頻傳，但國道警察危險加給還卡在行政院人事行政總處尚未過關。立法院內政委員會今排國道警察危險津貼專案報告，國民黨內政委員會召委黃昭順下午表示，明天下午確定安排內政部、人事總處等相關首長一同到國道考察，直接到現場了解國道警察執勤情形，力促危險加給案儘速通過。

立法院內政委員會今邀請行政院、內政部、銓敘部、人事行政總處等報告「如何防範警察（含國道警察、專業警察）及消防員執勤因公傷亡之具體作法、以及如何爭取國道警察危險津貼之因應作為」。多位立委都關切危險加給案處理時程，要求儘速通過。

民進黨立委劉世芳質詢時問到，國道上哪些是危險路段，警政署有無統計？警政署表示，已將肇事統計等資料交給高公局。劉世芳認為，官員不能只是在辦公室看簡報，她也笑稱，若人事長施能傑去穿反光背心拿指揮棒，他可能會很緊張，「應該很快就會把危險加給提升為兩倍。」

黃昭順上午質詢時提到，明天直接安排到國道考察。黃昭順下午受訪時表示，早上有立委建議半夜去看，但半夜車流量比較小，如果要看的話，要選車流量比較多的時間，才能評估問題，因此選在明天下午，時間配合各個主管，「因為我不想讓他們逃避責任，不要最後派副主管出來不能決定事情，也是白去。」

黃昭順說，已請內政部安排最危險的路段，並做好安全考量，包括警政署長、人事長等都會到。由於立法院司法法制委員會明排定審查人事總處預算，黃昭順說，她也跟司法委員會召委林為洲做過意見交換，林為洲也認真想處理這個問題，所以把主管時間排出來，否則每個公文都跑一年多，什麼事都不用做。

(中時 )