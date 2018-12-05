花蓮》藍營議長選情激烈 檢調緊盯無黨籍動態

花蓮縣議長龍頭爭奪戰選情激烈，檢警密切關注各黨派議員動態。（許家寧攝）

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花蓮地檢署檢察長黃和村稱，檢舉持續關注正副議長選舉期約賄選。（許家寧攝）
法務部調查局花蓮縣調查站主任鮑宏志。（許家寧攝）
法務部調查局東部機動工作站主任施東亮。（許家寧攝）

花蓮縣議員選舉國民黨拿下過半數18席，掌握絕對優勢，也掀起藍營黨內議會龍頭爭奪戰，今年正副議長選舉將採取「記名投票」，檯面下合縱連橫，讓選情更加暗潮洶湧，檢調也密切關注藍綠兩黨與12席無黨籍議員動態，全力防堵賄選情事。

花蓮縣議會選後大洗牌，國民黨囊括18席、民進黨腰斬剩3席、其中無黨籍多達12席「刷新」花縣議會紀錄，無黨籍資深原住民議員笛布斯．顗賚也積極籌組政團，已知有10名議員當選人有意參加無黨籍聯盟，成為有意角逐者私底下運作拉攏對象。

過去歷屆正副議長選舉因採取無記名投票，各縣市「賄聲賄影」不斷，花蓮買票行情也傳得沸沸揚揚，坊間傳聞昔日花蓮議長1票喊到300萬、副議長1票也有50萬元行情，加上10年前花蓮縣副議長補選曾爆發賄選案，讓檢方不敢大意。

檢警指出，這次議長選舉採取記名投票，加上藍綠兩黨均祭出黨紀處分，減少自家議員跑票空間，據悉國民黨這次議長選舉傾向「開放參選」，由於無黨籍席次較往年為高，足以左右選情，除了針對藍綠議員外，無黨籍議員也是檢警關注重點。

花蓮地檢署檢察長黃和村表示，選後查賄腳步不停歇，檢警調也持續密切關注縣議會正副議長、代表會正副主席選舉是否涉及期約賄選，黃和村也鼓勵議員或相關人士檢舉賄選，查獲縣市議會正副議長候選人賄選者，將核發檢舉獎金500萬元。

(中時 )

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