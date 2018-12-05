台北流行音樂中心 明年底試營運

2018年12月05日 16:26 中時 李依璇

活動主持人Lulu。（李依璇攝）

台北流行音樂中心今（5）日舉行主視覺暨前導影片公布記者會，台北市副市長陳景峻、文化局長鍾永豐、台北流行音樂中心籌備主任丁度嵐、主視覺設計師方序中、影像統籌導演陳奕仁、動畫統籌導演邱煥升等人出席。鍾永豐宣布，音樂中心將於明年2月完工，4月就可以搶先開放試營運。

台北流行音樂中心建成後於捷運南港站與昆陽站中間，整個園區被市民大道分為南、北兩基地，包含三個場館，北基地上有可容納6000人專屬流行音樂演出的中大型表演場地「表演廳」、南基地上有以主題策展方式呈現台灣流行音樂光榮歷史與各種面貌的「流行音樂文化館」、以培育台灣年輕音樂人才為目標的「產業區」。

鍾永豐表示，表演廳將率先於明年2月完工，4月底為配合驗收作業舉行對外公開之測試性演出，預定於第四季開館試營運。市府已積極展開營運籌備各項工作，掌握營運各面向應與流行音樂界緊密合作，期望台北流行音樂中心為真正音樂界所用，並透過此平台行銷台灣音樂與國際互動，帶起台灣華語流行音樂動能，成為「音樂正中心」。

北市府表示，已積極展開營運籌備各項工作，掌握營運各面向應與流行音樂界緊密合作，期望台北流行音樂中心為真正音樂界所用，並透過此平台行銷台灣音樂與國際互動，帶起台灣華語流行音樂動能，成為「音樂正中心」。

(中時 )