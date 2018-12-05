全國語文字音字形 海線姊妹花雙鍍金

2018年12月05日 16:27 中時 陳淑娥

中港高中潘紫芹（左）、張瑀蓁（右）分別榮獲「高中學生原住民語朗讀拉阿魯哇語」第1名及「國中學生原住民語朗讀賽德克族-德固達雅語」第3名。（陳淑娥攝）

中港高中及大德國小在全國語文競賽中成績斐然。（陳淑娥攝）

台中市中港高中國中生李采涵、大德國小李沁妍姊妹花，今年雙奪全國語文競賽國中小組字音字形第1名，每天勤讀2000字不喊苦，連家中就讀小三的妹妹，耳濡目染下也加入行列，3姊妹一字排開勤做題本，就像母雞帶小雞，就是要拚出好成績。

就讀國二的姊姊李采涵，小三開始練習字音字形，六年級第一次參加全國賽獲第6名，去年卻因失常未獲名次，她憑著越挫越勇的精神，以及指導老師謝淑美加強訓練，今年終於拿下第1名。小六的妹妹李沁妍，在耳濡目染之下，小一就接觸字音字形，同樣也勇奪第1名。

李采涵及李沁妍賽前2個月全力衝刺，每天必須做10份考卷約2000字，姊妹花不但不喊苦，反而不懈怠終於拚出好成績。就連家中的妹妹也加入行列，也要當字音字形選手，3人常一字排開埋頭寫題本，有時會競賽、會交流，充分發揮母雞帶小雞精神。

此外，中港高中潘紫芹榮獲「高中學生原住民語朗讀拉阿魯哇語」第1名殊榮，媽媽就是指導老師，在生活中學習、訓練，為博得佳績奠定厚實基礎。張瑀蓁拿下「國中學生原住民語朗讀賽德克族-德固達雅語」第3名。

校長周文松表示，中港高中致力發展語文與閱讀教育，不僅充實圖書館軟硬體設備，購置相關圖書，並推行每周晨讀活動，提升學生各項語文能力。大德國小校長劉瑞祥指出，孩子能堅持每天勤做題本，加強字音字形實力，對國語文能力產生極大幫助。

(中時 )