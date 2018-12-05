「軍權」鬥士黃媽媽的外孫 遭懷疑是「抓耙子」亮槍恐嚇

2018年12月05日 16:40 中時 李文正

高姓男子遭到黃媽媽指控是黑道，下午到派出所說明，並稱自己有正當職業不是黑道，否認涉案。（李文正攝）

長年處理軍中人權事務的「黃媽媽」，本名陳碧娥，上月30日唸高中的外孫遭人恐嚇，稱他是「抓耙子」，要黃的女兒拿數10萬才能擺平，黃指控對方在咖啡廳公然亮槍，黃媽媽今（5日）下午到北投警分局永明派出所報案，警方依恐嚇罪嫌受理。但被指是黑道「山哥」也到派出所說明，否認自己是黑道。

1995年黃媽媽的19歲兒子在海軍當兵，不幸落海死亡，紀錄片《少了一個之後：孤軍》，內容是黃媽媽的兒子黃國章死後，她的心路歷程，而黃媽媽至今仍致力於軍中人權運動。

上月黃媽媽的練姓孫子就讀北市一所高中，因陳姓同學與他人口角，準備揪人「輸贏」，練提醒同學「要注意安全」，反遭被懷疑是他通風報信，害陳等6人被警方盤查，其中劉姓男子身上攜帶摺疊刀，遭社會秩序維護法裁處，雙方人馬因而找「山哥」出面協調。

雙方上個月30日約在捷運明德站旁的咖啡廳，練的母親、也是黃媽媽的女兒陪著一起出面，山哥說要練和練母負起道義責任，陳等6人被捕後，打官司需要律師費，要他們以數10萬的紅包，才能夠解決，並有在場人拉開外套，腰際上插一把手槍，嚇得練母回家告訴黃媽媽。

黃表示，小孩子的事情就算了，最可惡的是大人，竟然利用高中生來敲詐，她說：「長年從事人權運動，講的都是法律，難道天下沒有法律了嗎？」黃及練母今（5日）到派出所報案，這名自稱山哥的高姓男子也到派出所，他否認有恐嚇練、練母。

高稱，他有正當工作，在派出所對面開一間日式料理餐廳，因為認識陳姓高中生等人，兩派人馬相約協調，但他說不知道有「亮槍」，警方現以恐嚇罪嫌正在製作高男等人的筆錄。

(中時 )