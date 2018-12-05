知名月子餐「玉膳坊」氣爆 負責人與瓦斯行工人依公共危險罪嫌起訴

新北市五股區「玉膳坊頂級月子餐」工廠，2017年6月發生氣爆，造成5男7女在內共12人受傷送醫。(本報系資料照)

友善列印
中時

新北市五股區「玉膳坊頂級月子餐」中央廚房在今年6月間傳出氣爆案，造成12人輕重傷。火災調查結果日前出爐，檢方調查發現是大臺北瓦斯行並未裝妥線路而肇禍，今依公共危險罪嫌起訴李姓負責人及裝接管線的吳姓員工。

檢方指出，大臺北瓦斯行吳姓員工在案發當天的上午10時57分左右前往玉膳坊中央廚房更換瓦斯桶，吳姓工人離開不久，玉膳坊高姓員工聞到一股瓦斯味，主管也立即派員工下樓查看，但2分鐘後即發生氣爆。

檢方調閱監視面發現，吳姓瓦斯行員工更換瓦斯過後，就沒有其他人進入；另據消防局火調科調查結果顯示，氣爆原因是因為三通閥下方的瓦斯軟管在更換瓦斯鋼瓶不久後因壓合不牢固而脫落，加上停放地下室的電動機車充電時短路，火花引爆外洩瓦斯，釀成重災。

檢方表示，玉膳坊雖曾在2016年底委由「北昕公司」在集氣管加裝三通閥，但多年來三通閥並未漏氣釀災，認定北昕公司與這起瓦斯氣爆案並無關聯，將過失責任指向更換瓦斯桶卻意外導致管線鬆脫而釀災的的大臺北瓦斯行。

在過失傷害部份，由於12名傷者都已達成和解，檢方並未起訴；另在與廠商賠償和解部份，儘管大臺北瓦斯行李姓負責人到案後坦承過失，並表示希望和解，但疑因和解金額龐大，雙方迄未達成共識，檢方5日依公共危險罪嫌起訴大臺北瓦斯行李姓負責人及吳姓員工。

(中時 )

「軍權」鬥士黃媽媽的外孫 遭懷… 南科保全墜5公尺深平台 送醫無…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。