知名月子餐「玉膳坊」氣爆 負責人與瓦斯行工人依公共危險罪嫌起訴

2018年12月05日 16:48 中時 陳俊雄

新北市五股區「玉膳坊頂級月子餐」中央廚房在今年6月間傳出氣爆案，造成12人輕重傷。火災調查結果日前出爐，檢方調查發現是大臺北瓦斯行並未裝妥線路而肇禍，今依公共危險罪嫌起訴李姓負責人及裝接管線的吳姓員工。

檢方指出，大臺北瓦斯行吳姓員工在案發當天的上午10時57分左右前往玉膳坊中央廚房更換瓦斯桶，吳姓工人離開不久，玉膳坊高姓員工聞到一股瓦斯味，主管也立即派員工下樓查看，但2分鐘後即發生氣爆。

檢方調閱監視面發現，吳姓瓦斯行員工更換瓦斯過後，就沒有其他人進入；另據消防局火調科調查結果顯示，氣爆原因是因為三通閥下方的瓦斯軟管在更換瓦斯鋼瓶不久後因壓合不牢固而脫落，加上停放地下室的電動機車充電時短路，火花引爆外洩瓦斯，釀成重災。

檢方表示，玉膳坊雖曾在2016年底委由「北昕公司」在集氣管加裝三通閥，但多年來三通閥並未漏氣釀災，認定北昕公司與這起瓦斯氣爆案並無關聯，將過失責任指向更換瓦斯桶卻意外導致管線鬆脫而釀災的的大臺北瓦斯行。

在過失傷害部份，由於12名傷者都已達成和解，檢方並未起訴；另在與廠商賠償和解部份，儘管大臺北瓦斯行李姓負責人到案後坦承過失，並表示希望和解，但疑因和解金額龐大，雙方迄未達成共識，檢方5日依公共危險罪嫌起訴大臺北瓦斯行李姓負責人及吳姓員工。

(中時 )