東亞盃》中華女足2球惜敗大陸 無緣明年4強決賽

2018年12月05日 16:31 中時電子報 李弘斌／綜合報導

東亞女足錦標賽第2輪5日在關島落幕，中華女足當家門將蔡明容帶傷上陣，儘管開賽13分鐘之後就沒再讓中國大陸破門，但追不回一開始的兩顆失球，終以0比2飲恨，無緣明年在韓國舉行的東亞4強決賽。

大陸3戰全勝拿下本輪唯一1張4強決賽門票，將與日本及南北韓交鋒，中華隊2勝1負居次，香港最後一役以3比0完勝蒙古，1勝2負拿下第3名，蒙古3戰盡墨墊底。

中華隊上月先至塔吉克踢了東京奧運亞洲區首輪資格賽，1個月內又轉戰關島踢東亞盃，傷兵問題也逐漸浮現。除了膝傷未隨隊的前鋒余秀菁，門將蔡明容也在4日訓練時受傷，不過為了與大陸一搏，這位當家門神5日還是先發上陣。

開賽10分鐘，前兩戰已攻入5球的大陸前鋒王姍姍在左前場斷球，帶球內切後斜傳至右側禁區，肖裕儀右腳勁射被蔡明容飛身撲出，蔡明容要處理擋出來的高球時，被上來爭頂的李影卡住位置，一旁的王姍姍跟進補射，蔡明容雖然奮力撲出，但裁判認為球已越過球門線，判定進球。

3分鐘後大陸在禁區外完成兩人小組配合，肖裕儀挑傳後立刻突入禁區中央，接獲李影的頭槌妙傳順勢起右腳勁射，打進球門左下角。此後中華隊未再失球，但也沒能突破大陸防線，沒能報8月底亞運準決賽0比1落敗之仇。

儘管沒能晉級，總教練顏士凱認為中華隊就是需要跟像大陸這樣的強隊比賽，「這樣才能找到我們的缺失作提升，當然，如果要跟這樣的對手比賽，我們的團隊組織要做得更好。在快節奏的比賽當中，由守轉攻這個環節還需要加強，才有競爭性。」

(中時電子報)