台中飯店業者與化妝品業者異業結盟推出聯名下午茶

2018年12月05日 16:42 工商 曾麗芳

台中亞緻大飯店推「Dazzling Holiday繽紛花漾 閃耀節慶」聯名下午茶。（圖／亞緻）

台中亞緻大飯店同步推出「漫遊花博」住房專案。（圖／亞緻）

台中飯店業者與化妝品業者異業結盟、攜手推出聯名下午茶！亞緻大飯店46樓頂餐廳首度攜手資生堂國際櫃，12月起至明年2月28日推出「Dazzling Holiday繽紛花漾 閃耀節慶」聯名下午茶。主廚以繽紛花卉及歡樂節慶為主題發想，將資生堂明星商品-紅妍肌活露N中紫蘇、玫瑰、蓮花、銀杏葉及野百里香等成分，巧妙揉入聯名甜鹹點中，打造全新聯名下午茶菜單。

台中亞緻大飯店表示，「Dazzling Holiday繽紛花漾 閃耀節慶」聯名下午茶，共11款精緻甜點和創意鹹點，搭配主廚每日精選新鮮食材所製的暖心湯品和主題沙拉，每位售價580元+10％；12月1日至2月28日期間，凡點用聯名下午茶，有機會獲得資生堂國際櫃獨家限量贈品。

此外，聯名下午茶活動期間，資生堂國際櫃將同步推出繁花限定包裝活動，與日本新興藝術家Ribbonesia跨界合作，藉由無拘無束的緞帶設計，將經典保養及彩妝商品重新包裝，顛覆一般人對美麗的想像，歡慶新一年的到來！

不僅如此，「2018台中世界花卉博覽會」開展已邁入1個月，參觀遊客突破百萬人次，台中亞緻大飯店為迎接這場國際盛會，自12月起至明年4/24期間，特請主廚推出花博主題饗宴二部曲「似花非花」，運用當季的非「實花」食材，搭配食用花綴盤，呈現出不同的饗宴，顛覆消費者對花朵的既定印象。

例如46F頂餐廳的「美國特級老饕牛排肋眼上蓋6oz、花雕酒香花竹蝦」，主廚丁志豪選用油花分布均勻細緻、肉質軟嫩Prime等級的老饕牛排肋眼上蓋，搭配上肉厚爽脆、海味鮮甜的花竹蝦，起鍋前淋上花雕酒，優雅地勾出蝦肉的鮮美。

還有，28F異料理推出「威靈頓牛排、花竹蝦、鮮魚幕斯、檸檬奶油醬汁」。資深副主廚蕭凱澤師重新演繹來自19世紀的經典菜「威靈頓牛排」，選用美國Choice特選級牛菲力，以煎烤手法將其鮮甜肉汁完全封存，放在千層酥皮上一同烘烤，金黃酥脆派皮配上鮮腴軟嫩的牛肉，搭配肉質彈牙的花竹蝦，讓人極為驚艷！

台中亞緻大飯店同步推出「漫遊花博」住房專案，平日入住卓越客房5,599元，含花博專屬提袋1個、100元麗緻餐飲抵用券2張、明信片畫卡3張及早餐2客；持花博卡或花博票券至頂餐廳/異料理/忘廊消費，還可兌換「花漾亞緻」專屬禮品。

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