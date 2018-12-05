東泰男女籃攜手員東幼隊 3組人馬搶進HBL12強

2018年12月05日 19:13 中時 邱立雅

員東國中男子籃球隊有身高超過190公分的胡晉豪（左）與李文豪，兩人被戲稱是「雙塔」。（邱立雅攝）

東泰高中女籃今年晉級HBL賽事前12強，這也是新竹縣首度有高中男女籃與國中男籃同時攜手搶進12強，相當難得。（邱立雅攝）

東泰高中男女籃與員東國中男籃攜手創下竹縣HBL最強戰績。去年東泰男籃8強止步、女籃晉級12強、員東男籃幼隊則是首度打進16強，為有史以來最佳表現，今年更上一層樓，在資源相對稀缺之下，3隊跌破眾人眼鏡一齊闖進甲組12強，寫下新竹縣在高中籃球聯賽新一頁奇蹟。

HBL高中籃球聯賽為國內年度重要籃球賽事，為高中、國中端籃球隊力爭表現的戰場，成軍12年的東泰男籃去年打進8強，為歷史最佳成績，今年球員們表示，希望能再接再厲突破4強，而女籃也穩住歷年最佳成績12強，力求一舉挺進8強。

最難得的是，成軍才3年的員東國中男子籃球隊，去年就突破重圍打進16強，今年改變練習強度，在全台約300組國中籃球隊夾殺之下，成功晉級12強。球隊教練吳東駿表示，所有球員在國小時從未接觸過籃球，3年時間能創下如此佳績，相當不容易，加上學校屬偏遠學校，全校僅11班不到200人，資源相對少的情況，「真的是寫下奇蹟。」

東泰高中與員東國中在3年前開始合作，今年大膽嘗試不同的訓練，讓高中籃球隊與國中籃球隊互相練習，比的是技巧、戰術與經驗，兩校4名教練也互相配合訓練球員，加上在地企業的支持，讓3隊漸漸打出看得到的漂亮成績。

球員們表示，練習過程刻苦，晚上回到宿舍還要看錄影檢討打法，員東國中球員李文豪表示，面對比賽的挑戰，所有人同心努力衝晉級，而大家如此拚命，也是希望「不要再讓學弟從資格賽打起了。」

(中時 )