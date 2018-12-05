貴婦奈奈不買房理由早埋梗「 苗頭不對就走人」

貴婦奈奈。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

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中時電子報

網紅「貴婦奈奈」與先生黃博健捲款逃到美國，連日來夫妻合開的醫美診所聚集債主而意外曝光，貴婦奈奈曾在節目上表示，診所是每月用8萬元租的，並說出自己不買房子的四大理由，最重要的是苗頭不對就可以拋下一切走人，原來早已埋梗。

「貴婦奈奈」曾多次部落格及上節目上說，她的理財理念，說出她寧願每月花8萬租房子，也不願買房的四大理由，包括「好建商的房子比較貴」、「風水會一直變」、「千金買屋、萬金買鄰」及如果遇上無法控制的天災人禍，房子沒了卻還得繼續被貸款套牢。

她更進一步解釋說，便宜的房子若是爛建商蓋的，可能會漏水、滲水、壁癌，需住一陣子後才會發現；買房子後旁邊矮樓突拆掉蓋新大樓，或附近平地蓋新大樓，而把光遮掉、新大樓牆角剛好成煞，加上她過去常遇到怪鄰居，就算住地段好地方，鄰居也可能是沒品的有錢人，以及如果遇到天災人禍，房子沒了卻還得繼續被貸款套牢。

她更說，買房子真的很難讓人完全放心，而租房子好像就不需要擔心太多，一旦見苗頭不對就可以拋下一切走人，也不會有什麼不動產需要處理和煩惱。貴婦奈奈與先生黃博健合開的醫美診所，為挑高新房，為樓中樓，約50坪大豪宅、附有雙車位。

網友表示，「真的，跑路也比較快，一見苗頭不對，立馬就可以跑」、「拋下一切走人的哲學」、「早就準備跑路了」、「廢話，買房產的話，他惡意倒閉，被查封虧更多，用租的說走就走，沒壓力，果然有備而來」。

(中時電子報)

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