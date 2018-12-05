冷戰猛禽經典再現 俄升級版米格35重返戰場

俄羅斯的米格-35戰機即將測試完成，進入俄國軍方與國際軍火市場。（圖／俄羅斯米格航空器集團）

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中時電子報

在冷戰時期共產集團極具象徵性意義的米格(MiG)戰機，冷戰後的20多年來一直處於低潮狀態，伴隨著蘇聯解體後國勢走下坡，米格戰機在俄羅斯聯邦與國際市場上皆欲振乏力。最近該公司推出的升級版米格-35輕型多用途戰機已完成各項測試，可望因性價比較高而獲俄羅斯軍方青睞，並重新回到國際軍火市場主力戰機生產商地位。

據俄羅斯衛星通訊社引述米格飛機製造公司執行長塔拉森科(Ilya Tarasenko)的話說，米格-35輕型多用途戰鬥機將於明年完成所有複雜的測試項目，第一批6架米格-35也將很快交付給俄羅斯國防部。

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米格-35是米高揚設計局突破蘇愷飛機公司的優勢上的最後希望。（圖／俄羅斯米格航空器集團）

《商業內幕》(Business Insider)指出，米格-35有2部克里莫夫(Klimov) RD-33MKB發動機，最高時速接近2馬赫，有強大的空戰機動力。機上可裝備Kh-31反艦和反雷達的超音速導彈，以及各種KAB-500電子影像制導炸彈。它另外配備了一門30毫米機砲。不過它仍缺乏新式的電子相控陣雷達，無法同時跟踪多個目標。軍武分析(Force Analysis)研究員塔克(Sim Tack)指出，米格-35的相控陣雷達正在研製，很可能會列入裝備。

俄羅斯對定位為4.5代戰機的米格-35在出口市場上抱有高度期待，而埃及是迄今為止唯一購買米格-35的國家。俄羅斯國防工業消息人士表示，這款戰機「實際上是米格-29KR的升級版」，它在雷達與火力上升級就是為爭取出口市場。

做為4.5代輕型戰機，米格-35以高性價比獲得俄國軍方青睞。（圖／俄羅斯米格航空器集團）

《國家利益》網站曾指出，MiG-35幾乎是米高揚─古列維奇設計局(Mikoyan and Gurevich Design Bureau)在蘇愷公司壓倒性優勢下反敗為勝的最後希望。

米格-35戰機升級時，改進了速度、續航力、火力與雷達，作為性價比極佳的4.5代輕型戰機獲俄軍方採用，一方面是俄軍對這家歷史悠久公司的支持，另一方面也是減輕軍事預算負擔的較佳選擇。

米格-29戰機是該公司於冷戰時期經典作品，具有明顯的象徵性，對當時戰機設計的影響極大。不過冷戰結束後數款戰機設計理念與性能無法滿足軍方要求，一直難以成為主要戰機供應商。升級版米格-35在今年俄羅斯舉行的「軍隊－2018」國際軍事技術論壇上，已獲俄國防部初期6架戰機的合同，預計2023年前交貨。

(中時電子報)

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文章來源：7 photos of the MiG-35, a highly maneuverable fighter jet that Russia hopes will keep the MiG corporation in business

文章來源：Tests Of Russia's MiG-35 Fighter To Be Completed In 2019 - MiG Director General

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