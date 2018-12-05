歐洲第一國！義宣布F-35具初始作戰能力

2018年12月05日 16:42 中時電子報 馮英志

據《航空家》（Aviationist）網1日報導，義大利F-35閃電2式戰機在歐洲首先達到初始作戰能力，不僅代表這款世界上最昂貴的戰機正迅速在美歐站穩腳跟，更奠定北約在次世代空戰能力的基礎。

義大利空軍是繼美國空軍、美國海軍陸戰隊，以及以色列空軍之後，第4個宣布F-35具初始作戰能力的部隊。

報導指出，義大利空將阿爾貝托羅索（Alberto Rosso）11月30日表示，「今天是義大利空軍重要的一天。我們的F-35A戰機在歐洲首先實現了初始作戰能力（initial operating capability, IOC），代表我們有能力操作飛機系統。我們有訓練有素的人員得以駕駛戰機、長期維護，以及後勤支援。有了IOC證明，代表由F-35戰機組成的13中隊已準備好執行相關任務。」

義大利空軍於2016年12月12日接收首架F-35A戰鬥機，隸屬第32聯隊下的13中隊。接手F-35A義大利空軍開始實施緊湊計劃，實施將近2000小時的飛行，參與了如「Vega 2017」聯合軍事演習，並與其他武裝部隊聯合執行任務後，歷經2年歷練，終於實現F-35A的初始作戰能力。

現今義大利計畫採購90架F-35系列戰機取代舊有戰機，其中60架為F-35A，另30架為F-35B。目前義大利已接收10架F-35A與1架F-35B。

F-35戰機製造商洛克馬丁（Lockheed Martin）發表聲明說，「作為首個具F-35初始作戰能力的歐洲國家，義大利更奠定北約次世代空戰能力；我們希望持續建立與義大利之間堅強的夥伴關係，以及第5代戰機在未來十年的發展。」

義大利空軍是繼美國空軍、美國海軍陸戰隊，以及以色列空軍之後，第4個宣布F-35具初始作戰能力的部隊。

(中時電子報)