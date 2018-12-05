歐洲第一國！義宣布F-35具初始作戰能力

義大利空將11月30日宣布，F-35A戰機在歐洲首先實現了初始作戰能力。（義大利空軍）

友善列印
中時電子報

據《航空家》（Aviationist）網1日報導，義大利F-35閃電2式戰機在歐洲首先達到初始作戰能力，不僅代表這款世界上最昂貴的戰機正迅速在美歐站穩腳跟，更奠定北約在次世代空戰能力的基礎。

義大利空軍是繼美國空軍、美國海軍陸戰隊，以及以色列空軍之後，第4個宣布F-35具初始作戰能力的部隊。

報導指出，義大利空將阿爾貝托羅索（Alberto Rosso）11月30日表示，「今天是義大利空軍重要的一天。我們的F-35A戰機在歐洲首先實現了初始作戰能力（initial operating capability, IOC），代表我們有能力操作飛機系統。我們有訓練有素的人員得以駕駛戰機、長期維護，以及後勤支援。有了IOC證明，代表由F-35戰機組成的13中隊已準備好執行相關任務。」

義大利空軍於2016年12月12日接收首架F-35A戰鬥機，隸屬第32聯隊下的13中隊。接手F-35A義大利空軍開始實施緊湊計劃，實施將近2000小時的飛行，參與了如「Vega 2017」聯合軍事演習，並與其他武裝部隊聯合執行任務後，歷經2年歷練，終於實現F-35A的初始作戰能力。

現今義大利計畫採購90架F-35系列戰機取代舊有戰機，其中60架為F-35A，另30架為F-35B。目前義大利已接收10架F-35A與1架F-35B。

F-35戰機製造商洛克馬丁（Lockheed Martin）發表聲明說，「作為首個具F-35初始作戰能力的歐洲國家，義大利更奠定北約次世代空戰能力；我們希望持續建立與義大利之間堅強的夥伴關係，以及第5代戰機在未來十年的發展。」

義大利空軍是繼美國空軍、美國海軍陸戰隊，以及以色列空軍之後，第4個宣布F-35具初始作戰能力的部隊。

(中時電子報)

文章來源：First in Europe, the Italian Air Force Declares IOC For Its First F-35A Squadron During TLP 18-4

冷戰猛禽經典再現 俄升級版米格3… 蓬佩奧表示 美國將在60天內退出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。