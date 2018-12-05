非洲豬瘟蔓延 農委會揪電商組「防疫聯盟」

農委會今（5）日與蝦皮、露天、PChome等電商平台組成「非洲豬瘟防疫聯盟」，宣示阻擋肉製產品經由網購進入台灣。（游昇俯攝）

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大陸非洲豬瘟疫情來勢洶洶，但網路購物管道可能成為國外肉品入境的防疫漏洞，農委會今（5）日與樂購蝦皮、奇摩拍賣、露天及PChome等電商平台組成「非洲豬瘟防疫聯盟」，透過篩檢地址阻擋下單等屏蔽措施，過濾國外肉製產品網購寄送台灣，以阻絕非洲豬瘟等疫病入侵。

中華民國無店面零售商業同業公會秘書長許生忠指出，根據統計，台灣民眾實體商業購買約佔55%，網購則佔45%；並且，105年台灣民眾自大陸網購進口貨物件數近1800萬件，106年則增加1300萬件，增幅逾70%，顯見大陸產品是台灣民眾網購重要來源，電商平台是防疫非常重要的管制關口。

農委會副主委黃金城表示，現在消費者在電商平台採購國外肉品，無論哪一個國家，若寄送地址為台灣，便會遭屏蔽「自動跳掉」，無法成交。

他指出，非洲豬瘟防疫首重阻擋境外，若不幸進到台灣，預估立即性損失可達1500億元，藉由電商平台協助，估計可阻擋超過9成肉類商品，雖然剩下不到10%、由個人到產品網站訂購者，還無法禁止，但當貨品寄送桃園國際機場，仍可靠X光機與檢疫犬的把關，阻擋產品入境。

PChome行銷總監盧靜美也表示，PChome除請供應商確認商品產地，旗下露天拍賣也在第一時間下架違規商品，對於違規刊登販售的帳號則停止會員權利，希望為消費者網購商品安全把關。

黃金城並表示，國際上本不允許未經通關檢疫的肉品交易流通，但過去電商管理不夠嚴謹，國人亦沒有正確觀念、喜歡帶肉品回國，此次與電商平台組成防疫聯盟，期盼一舉將防疫體系建構完整，「讓國人養成習慣」，也可大幅減少邊境檢疫能量的耗損。

此外，國人網購的泡麵、罐頭產品，內容物亦包含肉製品，防檢局副局長杜文珍表示，因諸如泡麵的殺菌軟袋、調味包，內容物都是煮熟肉類，經過商業滅菌，故已無須檢疫，仍可購買。

(中時 )

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