MLB》洋基只想省錢 頂級左投被國民隊搶走啦

柯賓(Patrick Corbin)與國民隊簽約。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

今年自由市場最受矚目的投手柯賓(Patrick Corbin)今天（5日）確定以6年1.4億（約43億台幣）合約加盟國民隊，只想著省錢的洋基隊，只能眼睜睜看著這位強力左投投入其他隊的懷抱了。

柯賓效力響尾蛇隊已7個球季，生涯56勝54敗、自責分率3.15，今年33場出賽均先發登板，繳出11勝7敗，以及生涯最佳的3.15自責分率。

今年球季結束後，柯賓成為自由球員，從小就是洋基球迷的他非常想穿上條紋球衣，甚至在球季結束後還主動造訪洋基球場，與洋基總教練會面。

洋基雖一直都對柯賓有著濃厚興趣，但是對於得花大錢簽長約才能與柯賓合作這件事卻一直裹足不前，一直都夢想成為洋基一員的柯賓遲遲等不到洋基的回應，今天正式宣布與國民隊簽約。

國民隊以6年1.4億美元、折合台幣約43億的合約歡迎這位柯賓這位強投的加入，加上薛爾瑟(Max Scherzer)與史特拉斯堡(Stephen Strasburg)，國民明年球季的先發輪值包含亮眼的三巨投。

國民總管瑞佐(Mike Rizzo)表示：「當我們的投手一踏上投手丘，就代表我們有贏球的機會。」瑞佐也透露，不論是牛棚戰或以先發投手為主，都是比賽的某一種方式，「在漫長的球季，你最好要有堪用的先發投手，來增加贏球的機會，而這也是我們一直嘗試的方向。」

(中時電子報)

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