苗栗疾管科長陳淑珠 防疫績優獲公務類個人獎

苗栗縣衛生局疾管科長陳淑珠獲防疫績優公務類個人獎，由衛福部次長何啟功頒獎表揚。（陳慶居翻攝）

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苗栗縣衛生局疾管科長陳淑珠獲防疫績優公務類個人獎，接受衛福部頒獎表揚。（陳慶居翻攝）

衛生福利部疾病管制署為鼓勵強化防疫業務的研究、策畫、推行有重大貢獻者，或執行傳染病防治有顯著績效者，遴選年度防疫績優人員公開表揚。出身清寒家庭的苗栗縣衛生局疾管科長陳淑珠，投入公共衛生逾30年，竭力遏阻疫情傳播，獲防疫績優公務類個人獎殊榮。

2018年度防疫績優獎經評審結果，有10個公務類團體、13個非公務類團體，18位公務類個人、10位非公務類個人獲獎。疾病管制科長陳淑珠榮獲公務類防疫服務組個人獎，4日下午於在台北寒舍艾美酒店接受表揚。

衛生局指出，陳淑珠出身清寒家庭，為減輕家計職校畢業即投入醫院臨床工作12年，2000年轉任公共衛生領域迄今累計逾30年。她2010年接任疾病管制科長後，不分晝夜竭力遏止疫情傳播，防疫不遺餘力，即使女性體力也跨越性別限制。

陳淑珠擅於結合有限資源，以體制外創新思維防治傳染病，運用創新知識管理及溝通提高效能，整合產、官、學、民等資源，運用於防疫上的績效卓著。

以結核病10年減半計畫為例，下降率為全國第二，愛滋病發生率為本島最低。尤其在法定傳染病發生率自2010至2017年維持8年為全國最低，優異表現榮獲2012年行政院模範公務人員殊榮，由前總統馬英九接見表揚。

防疫工作需要高持續性和耐力的工作，有時候，為了達成防疫的任務，必須犧牲個人的時間、甚至家庭生活，有這些防疫夥伴的努力，才能使防疫政策落實到每一個角落，未來衛生局所防疫團隊將持續秉持全力以赴不鬆懈的工作態度及作為，持續守護鄉親健康，打造苗栗縣之「健康無疫家園」。

(中時 )

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