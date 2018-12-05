蓬佩奧表示 美國將在60天內退出中程核飛彈條約

2018年12月05日 17:01 中時電子報 江飛宇

美國國務卿麥克．蓬佩奧週二向俄羅斯提出了60天的最後警告，要俄方立即停止9M729(也稱SSC-8)中程飛彈的研製，因為該型飛彈涉嫌違反中射程核武條約(INF)，要是不從，美國也將放棄該協議。

蓬佩奧是在布魯塞爾的北約總部舉行記者會時發布這項最後通諜，美國發現俄羅斯的9M729飛彈已「嚴重違反1987年的條約」，根據該條約，華盛頓和莫斯科不再研製射程在500~5500公里之間的核武飛彈。不過俄國方面堅稱9M729並沒有違反條約。

蓬佩奧表示：「俄羅斯的行動已嚴重破壞了美國的國家安全，以及我們的盟國夥伴們的安全。要是如此，美國繼續遵守修約也就失去意義。」

OTRK Iskander-M 9K72-1

(NATO SS-26 Stone)

SPU 9P70-1 MSKT-7930 Astrolog

GLCM 9M728 (NATO SSC-7)

GLCM 9M729 (NATO SSC-8) pic.twitter.com/bmUmWDwXlw — Wolfgang Dressler (@dressler_w) 2017年2月20日

接著蓬佩奧話鋒一轉，提到其他沒有簽定條約的國家，包括中國大陸和伊朗，他是國際安全的潛在威脅者。他說：「雖然俄羅斯必須對INF條約的失效負最大責任，但包括中國大、北韓和伊朗在內的許多國家，都不是INF條約的締約國，這使得他們可以自由地製造中程飛彈，要多少都行，然後這些武器會被用來脅迫美國及其在亞洲的盟友。」

正在布宜諾斯艾利斯舉行的G20領袖峰會上，川普取消了與俄羅斯總統普丁的會晤，理由是俄羅斯最近在亞速海對烏克蘭進行海軍侵略。相對的，普丁則在記者會上哀嘆川普居然片面取消這項行程。

在美國表態可能退出INF後，北約秘書長延斯．史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也在記者會上表示，北約也可能退出INF。他說「北約盟國都得出共識，俄羅斯已經開發並部署了新的地面發射的巡弋飛彈系統，即SSC-8，也被稱為9M729，該型飛彈已違反了INF條約，並對歐洲-大西洋安全構成重大威脅。」

沒有加入北約的法國，總統馬克宏則呼籲加強歐洲的軍事合作，包括發展歐盟軍隊，理由是「美國的裁軍，使歐洲無法再依賴美國的安全保障承諾」。馬克宏認為川普是故意退出INF條約，導致歐洲局勢緊張。川普對於馬克宏的看法大為不滿，他在自己的推特上稱「馬克宏的言論非常侮辱人」。

9M729飛彈的外觀還不清楚，一般說法認為它是一種地面發射的巡弋飛彈(GLCM），可能是9M720伊斯坎德爾飛彈(Iskander)的變體，只是長度更長，大約6~8公尺，以提升射程。它可能可以攜彈450公斤的彈頭，射程猜測可超過5千公里。

(中時電子報)