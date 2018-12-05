手臂癱瘓無力可借神經接回 醫師：但要把握這個黃金期

2018年12月05日 17:29 中時 鄭郁蓁

國內台灣汽機車密度極高，容易發生車禍事故，尤其嚴重車禍導致手臂神經叢嚴重碎裂，往往難以醫治易造成患者手臂癱瘓，無法使力，但榮總骨科團隊指出，近年來發現，即使神經不規則碎裂導致難以接回的，可以透過「借」斷裂處附近肌肉的神經來重接，讓患者手臂回到過去振臂高揮的生活。但醫師提醒，意外後手臂如持續兩三個月無力，務必積極就醫，以免延誤六個月內的治療黃金期。

37歲陳小姐騎機車上班途中遭卡車擦撞，右側頸肩重傷，右側鎖骨肋骨骨折合併氣血胸，被送至急診，隨即轉至加護病房，經過搶救後，雖挽回一命，但右手卻始終癱軟無力。

台北榮總骨科部手外科主任王榮磻指出，陳小姐至門診時，無法舉起右手，經過多次神經肌電圖檢查，確診為急性右側臂叢神經損傷，且未能在短期恢復。

團隊透過「神經轉位重建」顯微手術，替陳小姐重新連接斷損的神經，陳小姐說，自己從原本手舉不高，洗澡如廁都要家人幫忙，經過三個月復健後，如今已能和從前一樣將手高舉過肩膀。

榮總骨科部主任張明超表示，「神經轉位重建」適合用於神經嚴重斷裂呈不規則患者，如嚴重車禍時，時頭頸部被強力扯離肩部，造成神經撕裂。他說神經若是規則斷裂，非常好重接，一旦撕裂嚴重，在過去多認為無法重接患者恐面臨手部癱瘓，現發現可從附近肌肉「借」幾條完整的神經來重接，雖會犧牲「被借」部位的神經，但患者回到能正常生活不是問題。

張明超強調，肌肉需要神經供給營養，若是缺乏養分時間過長，肌肉會纖維化，此時再接回神經效果有限，因此神經轉位重建顯微手術的黃金治療期在六個月以內，時間超過一年往往就無效。

張明超也說，下肢神經癱瘓也可以用此法進行，但是下肢的神經長度遠超過上肢，恢復效果不及上肢良好；此外，若神經斷得越多，功能恢復的百分比也會越差，而目前使用神經轉位重建顯微手術的成功案例大約二三十例，只要搭配復健，患者多半都能達到良好的恢復機會。

(中時 )