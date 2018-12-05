婦人染登革熱提供不實疫調 高市衛生局開罰

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旺報

高雄市一名婦人日前染上登革熱，但她不顧防疫人員通知住院隔離，12月2日還到左營、前金、鹽埕、旗山等地活動，直到當晚深夜才到醫院。由於她在病毒血症高傳染風險期四處遊走，還提供不實疫調資料，造成其他市民暴露染登革熱風險，將依《傳染病防治法》開罰至少6萬元新台幣。

高雄市政府防疫團隊於日前接獲境外移入登革熱確診第39例個案，該案為鼓山區40多歲女性，她11月18日至12月1日至泰國探親，12月1日晚間自高雄國際機場入境時因不明原因發燒，經疾病管制署發燒篩檢站機場檢疫人員採檢，登革熱NS1快篩檢驗結果陰性。

她12月1日曾至診所就醫(診斷為感冒)，但12月2日中央實驗室綜合檢驗結果研判確診為登革熱第2型，衛生單位接獲通知後隨即啟動防治工作，執行住家與活動地病媒蚊密度調查、孶生源清除、居住地室內壓罐及衛教等登革熱緊急防治措施，並針對她入境後活動地進行疫情調查，並告知住院防蚊隔離的重要性。

由於個案正處於急性病毒血症期，衛生單位即刻安排個案住院以策安全，然而她並未及時配合。她自訴在接獲衛生單位通知住院後分別前往左營高鐵站附近、前金、鹽埕及旗山等地區活動，遲至12月2日晚間10點多才至醫院住院。

衛生局說，這名市民於病毒血症期間內經衛生單位通知後仍任意在高雄市市區活動，無視其行為可能造成活動地點發生進一步擴散感染之風險，且1經衛生單位防疫人員至醫院與她進行意見陳述，個案疑似規避、妨礙並提供不實疫調及活動地，造成高雄市不特定多數市民暴露於登革熱感染之風險，其危害公共衛生防疫之情節非輕，已違反傳染病防治法第43條第2項規定，可依傳染病防治法，處6萬以上30萬以下罰鍰。

(旺報 )

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