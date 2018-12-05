老爺爺要法官幫他減20歲年齡 實際原因竟是...

2018年12月05日 17:23 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

荷蘭有名老翁即將度過70歲生日，但他請求法官將他年齡減少20歲，好提升他對異性的吸引，增加把妹成功率，不過法院駁回他的請求。

阿納姆區法院（Arnhem District Court）在審理這起案子時告訴這名老人拉特班德（Emile Ratelband），法院不會照他的要求，把他的生日往後推20年。法官說：「Ratelband先生，自己可以自由地感受比真實年齡年輕20歲，隨心所欲地活著。」法官表示：「更改生日日期會導致20年來的生日、死亡、結婚與註冊伴侶等記錄消失。」而且這將引發各種不良的法律與社會影響。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Ratelband想在Tinder等約會APP上對異性更有吸引力，提出更改年齡的要求。但老先生主張，減齡也有助提高就業機會。

法官范德林德（M. Van der Linde）判決，這個議題不只關乎於一個人的身分，還關於和年齡相關的「權利與義務」，像投票、結婚、飲酒、開車等。法院判決，如果民眾可以隨意更改年齡，這些限制就「失去意義」。

Ratelband是名的人生教練，他專門研究「自覺訓練」，他曾表示，「自己因為年齡較高而遭到歧視，而且向可能發展為愛人的朋友告知年齡，有損他的形象。」

他最近說：「我是年輕的上帝，我想要的女孩都可以到手，但在據實告知69歲真實年齡後，一切都幻滅了。」、「我覺得自己很年輕、健康狀態良好，我希望這點獲得法律認證，我覺得我因為年齡而受到虐待、欺負與歧視。」

法院在聲明中說，雖然法官「承認現在社會流行一股趨勢，鼓勵民眾自覺身材良好且健康，以活得更久，但不認為這是修改生日日期的有效論述。」

法院也駁回拉特班德根據自由意志提出的證詞，表示「自由意志範圍目前還沒有廣泛到心想之事皆合法的程度」。

(中時電子報)