金枝演社下鄉 讓士農工商一起看好戲

2018年12月05日 17:38 中時 李欣恬

為了延續舊時野台戲精神，讓士農工商一起看好戲，金枝演社自2009年發起「金枝走演．美麗台灣」計畫，以自籌款立志行遍全台大小鄉鎮，9年過去已完成199場，第200場將在本周末登場。

藝術總監王榮裕表示，戶外演出比劇場演出挑戰更大，「免費演出，觀眾不見得就要買單，我們曾經遇過台下只有3名觀眾，或是觀眾看到一半就走掉的情況，但最後觀眾又被吸引回來了，那是我們最開心的時刻。」

王榮裕表示，他來自歌仔戲家庭，母親是歌仔戲演員，兒時在田邊、廟口看戲的經驗，就是他成長後創作最好的養分，「這可說是媽媽給我的禮物，我沒有任何學術養成背景，我的戲劇啟蒙都是從布袋戲、歌仔戲而來，那種戲劇和人之間很緊密的情感連結，還有從泥土中長出來的力量，都是很珍貴的事情，我想和全台灣的人分享。」

9年前，在金枝演社戲迷黃慧美的提議下，金枝演社啟動這項下鄉演出計畫，由黃慧美擔任召集人和贊助者，目前已走過188鄉鎮，累計觀眾人數達13萬6千人，台灣最具代表性的民間藝術下鄉巡演計畫之一，是紙風車文教基金會的兒童藝術工程，金枝演社和紙風車最大的不同之處，在於演出內容以台語舞台劇為主，展現草根生命力。

黃慧美表示，走過9年，也逐漸看見戲劇帶給人的力量，「金枝演社的戲都是台語發音，現在很多年輕人、小朋友看完戲之後，也會把台詞運用在日常生活中，和家中的阿公、阿嬤對話，變成另外一種親子互動，同時也能學習台語語韻之美。」

王榮裕表示，表演藝術最動人之處，在於人和人之間的互動關係，「當你看到台下聚集各行各業，有老有幼，在同一片天空之下，一起哭、一起笑，那是最動人的時刻，也是全天下最美的畫面。」

「金枝走演．美麗台灣」第200場演出，將於12月15日在台中國家歌劇院廣場，演出劇目為《可愛冤仇人》。

(中時 )