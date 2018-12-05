金枝演社下鄉 讓士農工商一起看好戲

金枝演社在2009年發起「金枝走演．美麗台灣」計畫，下鄉演出把戲劇的魅力帶給各行各業。（莊坤儒攝，金枝演社提供）

友善列印
中時

為了延續舊時野台戲精神，讓士農工商一起看好戲，金枝演社自2009年發起「金枝走演．美麗台灣」計畫，以自籌款立志行遍全台大小鄉鎮，9年過去已完成199場，第200場將在本周末登場。

藝術總監王榮裕表示，戶外演出比劇場演出挑戰更大，「免費演出，觀眾不見得就要買單，我們曾經遇過台下只有3名觀眾，或是觀眾看到一半就走掉的情況，但最後觀眾又被吸引回來了，那是我們最開心的時刻。」

王榮裕表示，他來自歌仔戲家庭，母親是歌仔戲演員，兒時在田邊、廟口看戲的經驗，就是他成長後創作最好的養分，「這可說是媽媽給我的禮物，我沒有任何學術養成背景，我的戲劇啟蒙都是從布袋戲、歌仔戲而來，那種戲劇和人之間很緊密的情感連結，還有從泥土中長出來的力量，都是很珍貴的事情，我想和全台灣的人分享。」

9年前，在金枝演社戲迷黃慧美的提議下，金枝演社啟動這項下鄉演出計畫，由黃慧美擔任召集人和贊助者，目前已走過188鄉鎮，累計觀眾人數達13萬6千人，台灣最具代表性的民間藝術下鄉巡演計畫之一，是紙風車文教基金會的兒童藝術工程，金枝演社和紙風車最大的不同之處，在於演出內容以台語舞台劇為主，展現草根生命力。

黃慧美表示，走過9年，也逐漸看見戲劇帶給人的力量，「金枝演社的戲都是台語發音，現在很多年輕人、小朋友看完戲之後，也會把台詞運用在日常生活中，和家中的阿公、阿嬤對話，變成另外一種親子互動，同時也能學習台語語韻之美。」

王榮裕表示，表演藝術最動人之處，在於人和人之間的互動關係，「當你看到台下聚集各行各業，有老有幼，在同一片天空之下，一起哭、一起笑，那是最動人的時刻，也是全天下最美的畫面。」

「金枝走演．美麗台灣」第200場演出，將於12月15日在台中國家歌劇院廣場，演出劇目為《可愛冤仇人》。

(中時 )

明年172大專系所停招 3年後大專… 協助獨居老人年菜籌募經費 南開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。