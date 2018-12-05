沒啥了不起！美指把土踢出F-35專案影響不大

2018年12月05日 17:23 中時電子報 楊幼蘭

土耳其取得第一架F-35戰機

美國總統川普還沒決定，要是土耳其堅持採購俄製S-400飛彈防空系統，五角大廈該採取什麼措施。

不過，據《防務新聞》（Defense News）報導，美國空軍國際事務助理次長葛蘭特（Heidi Grant）周二說，華府要是因為安卡拉採購俄羅斯S-400防空系統，而決定把土耳其從F-35專案剔除，影響可能微乎其微。她指出，五角大廈的分析顯示，要是迫使土耳其退出專案，將不會有慘重的影響。

她指出，五角大廈的分析顯示，要是迫使土耳其退出專案，將不會有慘重的影響。

葛蘭特4日說，儘管這會有某種程度的影響，但要是政策決定，土耳其不再是專案夥伴，也不會有毀滅性的衝擊。

葛蘭特明年1月7日將轉任國防技術安全管理局（Defense Technology Security Administration，DTSA）局長，負責五角大廈審核對外軍售，以確保不會危及美國技術優勢。她表示，未來她在是否出售F-35戰機給土耳其上，將扮演更積極的角色。

部份美國議員擔心，萬一安卡拉繼續採購S-400，俄羅斯可能會在這防空系統內留後門，得以蒐集如F-35戰機等有關北約（NATO）戰力的機密資訊。因此，在最新的國防政策法案中，美國國會列入相關條文，在五角大廈釐清土耳其在專案中的角色，還有土國S-400可能造成的潛在風險前，禁止交付安卡拉F-35戰機。而華府若真的採取行動，可能影響到政府與印度，還有卡達等其他夥伴國的關係，因為它們也已簽約採購俄製S-400防空系統。

土耳其打算買100架F-35戰機，而該國的第一批F-35駕駛已在亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base）和美國飛行員一起展開訓練。

(中時電子報)