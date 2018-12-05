丁國琳性感打game：我是年紀最大上電玩節目的老人家

丁國琳、阿達。（狼谷競技台）

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丁國琳、阿達。（狼谷競技台）
丁國琳上阿達主持的電玩節目。（狼谷競技台）

丁國琳日前以一身緊身大露肩、秀美腿的性感裝扮上狼谷競技台《Game什麼東西》，和主持人阿達與陳瑀希、大魚、Momo藍妍寧、Kittie 4位正妹開箱2款新遊戲，首次參加電玩遊戲節目的她玩得不亦樂乎，還得意表示：「我應該是年紀最大、上電玩節目的老人家吧！」

《Game什麼東西》每集都會由來賓和主持群以小短劇開場，這回丁國琳飾演阿達母親，特別從老家到宿舍突擊阿達女友的真面目，還爆笑地帶著兩串衛生紙，曖昧對阿達說：「媽媽特別帶你最需要用的東西來！」阿達心虛表示：「其實讓國琳姊演我媽，很不好意思。」51歲的丁國琳大方笑說：「你以為我們像姊弟？錯了，我如果20歲生小孩，就生得出你！」

丁國琳乍看與電動、手遊不搭嘎，但她表示，平常拍戲、等戲時，都會玩手遊殺時間，還透露祕訣：「工作要選有自動戰鬥模式的遊戲，突然被cue上戲時，馬上按『自動』，回來時再繼續玩就好。」

她說，女兒現在讀國一，非常愛打手遊，兩人曾一起玩，「但她都嫌我手殘，所以我看她玩比較多！我自己玩的遊戲都比較簡單啦！」這是她首次參加電玩遊戲節目，雖因遊戲難度較高，沒有獲得好成績，但仍大喊：「好玩！真的好玩！」本集《Game什麼東西》將於本周五（12月7日）晚間9點，於中華電信MOD 210 頻道，與聯維、寶福有線電視頻道168台播出。

(中時 )

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