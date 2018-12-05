元化地下道分階段封閉 市區交通維持順暢

2018年12月05日 17:33 中時 呂筱蟬

桃園市政府交通局因應機場捷運延伸至A23中壢火車站的站體工程，連接前後站的元化路地下道分階段永久封閉，12月15日將走入歷史，目前封閉2側機車道及前站往後站汽車道，中壢警分局表示，派義交及警力站崗外，元化路、中山路交通號誌秒數也做調整，觀察5天來車流維持順暢。

元化路地下道兩側機車道已於9月、10月分別封閉，12月1日起封閉前站往後站汽車道，12月15日封閉後站往前站汽車道後即功成身退。交通局採漸進式封閉讓用路人習慣提早改道，也呼籲民眾可利用普忠路地下道、中原陸橋、中新地下道、龍岡地下道、中豐陸橋及環南路地下道等路段通行中壢前站與後站。

警方說，為避免元化路地下道封閉導致交通黑暗期，警方及早做好應變措施，派義交8名上午7點至晚間8點定點站崗疏導車流，另外警力則在交通尖峰段上午7至9點、晚間5點至8點，有2名警力定點站崗、2名巡邏加強取締路段違停，加上交通局分階段封閉地下道，民眾及早適應走替代路線，中壢市區交通維持順暢好走。

另外，為避免改道車流卡在元化路及中山路口，交通號誌紅燈秒數也做調整，元化路往後站號誌綠燈早開先走10秒，雙向再對開走55秒，也逐步加長中山路的綠燈秒差，另外警方亦加強驅趕違規停車，力求元化路地下道封閉後，市區交通仍維持順暢。

(中時 )