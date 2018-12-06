2018台北馬拉松交管措施看這裡!

2018年12月06日 07:52 中時 謝明俊

台北市政府將於本月9日清晨5時至下午13時，舉辦「2018年台北馬拉松」比賽，賽事經過沿線道路，都將實施局部交通管制，北市警交通大隊公布交通管制地段及時間，提醒市民迴避。

這次「2018臺北馬拉松」賽事，活動將於9日清晨6時30分起跑，沿線行經「市府路、信義路、松智路、松高路、逸仙路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東(西)路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南(北)路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、塔悠路與基隆路車行地下道等市區道路，以及大直橋至南湖大橋間之基隆河左、右岸河濱公園自行車道」，參加選手人數共計2萬7,000人。

市警局為維護交通秩序與活動安全，將在賽事行經路線，實施交通管制，禁止各種車輛（含行人及自行車）通行。管制範圍內的公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢相關資訊。

交大表示，管制期間請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路如下：

一、欲穿越仁愛路往北車輛：

(一)汽車：由基隆路右轉信義路接松仁路往北續行，或由信義路匝道上建國高架道往北續行。

(二)機車：由基隆路右轉信義路接松仁路往北續行。

二、欲穿越仁愛路往南車輛：

(一)汽車：由長安東路匝道上建國高架道、改道松仁路往南續行或經忠孝東路車行地下道，行駛忠孝西路左轉中華路往南續行。

(二)機車：改道中華路或松仁路往南續行。

三、欲穿越中山南(北)路往東車輛：

(一)汽車：忠孝西路車行地下道、市民高架道或改道承德路至士林區行駛新生高架道往南下匝道後往東續行。

(二)機車：忠孝西路車行地下道或改道民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

四、欲穿越中山南(北)路往西車輛：

(一)汽車：忠孝東路車行地下道、市民高架道或改道新生高架道至中山北路，接劍潭路左轉承德路後往西續行。

(二)機車：忠孝東路車行地下道或改道民族東路接中山北路，至中山橋下迴轉道迴轉後往西續行。

五、欲穿越愛國西路往北車輛：改道中華路往北續行。

六、欲穿越忠孝西路往南車輛：改道中華路往南續行。

七、堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。

八、麥帥二橋往市區車輛：改道麥帥一橋。

九、塔悠路往北車輛：改道南京東路接三民路往北續行。

十、環東大道東往西車輛：下環東大道南港經貿園區出口，改道行駛忠孝東路或南港路。

十一、君悅飯店及臺北世界貿易中心展覽館管制區域(附件─世貿周邊車輛管制圖)：

(一)入口：改道行駛「仁愛路4段→右轉1號道路西側便道→松壽路(調撥車道)→市府路→信義路」或「忠孝東路→右轉基隆路北往南短隧道→松壽路(調撥車道)→市府路→信義路」。

(二)出口：改道行駛「信義路→右轉1之6號道路→右轉基隆路→基隆路南往北短隧道」或「松壽路→左轉基隆路往南」。

交大呼籲，為維護本市道路交通安全與順暢及減少用路人因交通管制造成之不便，市警局籲請用路人於活動管制期間提前改道通行，留意收聽警察廣播電臺路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。

(中時 )

2018台北馬拉松交通管制。(謝明俊翻攝)

2018台北馬拉松交通管制。(謝明俊翻攝)

2018台北馬拉松交通管制。(謝明俊翻攝)

2018馬拉松交通管制。(謝明俊翻攝)