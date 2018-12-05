七龍珠交響音樂會將登台北！初代主唱熱血高歌趣

七龍珠交響音樂會來台倒數一個月！精選來自動畫《七龍珠》及《七龍珠Z》兩部作品共21首曲目。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

對許多六七年級生而言，動漫《七龍珠》是童年的重要記憶！孫悟空的「龜派氣功」、「超級賽亞人」大變身！看動畫人物詼諧有趣對白、遙想武術世界，當然還會看著動畫一邊手足舞蹈，唱起琅琅上口的主題曲！

將於2019年1月4日來台演出的《七龍珠交響音樂會》，來台倒數一個月！本次音樂會在國家音樂廳舉行，精選來自動畫《七龍珠》及《七龍珠Z》兩部作品共21首曲目。初代主題曲原唱者高橋洋樹先生更將登台演出，帶來一連串熱血歌曲，如：魔訶不思議アドベンチャー!等耳熟能詳的主題曲。而遠在歐洲巡演的高橋洋樹先生更特別為台灣粉絲錄製一段影片！

除了動畫主題曲、插曲的演唱外，整場音樂會隨著劇情時間軸推演，一首首樂曲搭配動畫影像，將重現悟空的冒險旅程。上半場選自動畫《七龍珠》中的配樂，如：龜仙人訓練、紅領巾軍團篇、天下第一武道大會、反派角色皮拉夫等橋段。下半場則選自《七龍珠Z》動畫中的配樂，除了耳熟能詳的”Cha-la Head-Cha-la”、”We Gotta Power”、”運命の日”、”魂vs魂”等歌曲外，更有經典場景的戰鬥配樂，如：賽亞人篇、弗利札篇、賽魯篇、普屋篇…。

整場音樂會帶來21首曲目、兩個多小時的音樂旅程，播放動畫搭配管弦樂團現場演奏，完美還原影像與配樂，讓粉絲們身歷其境重回原作的感動！一起加入這「天下第一」的音樂旅程吧！

(中時電子報)

兩個多小時的音樂旅程，播放動畫搭配管弦樂團現場演奏，絕對讓你熱血激昂！（主辦單位提供）

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