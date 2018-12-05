巨富10歲愛女繼承爸爸衣缽 挾176億身家創業所得豪邁全捐！

巨富劉鑾雄10歲愛女在爸媽支持下創業賣史萊姆，所得豪邁全數捐作慈善。(取材自甘比IG、Chorus Slimes IG)

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中時電子報

娛樂記者出身的「甘比」陳凱韻，與大自己29歲的香港巨富「大劉」劉鑾雄交往，多年來心甘情願做他「背後的女人」，不但對他的任何風流韻事皆不過問，男方生病時也不離不棄，甚至默默為他生了3名子女，最終大劉於前年扶正甘比，讓她及子女繼承大筆財富，甘比因此成了香港女首富。

不僅甘比獲得巨富尪疼惜，兩人的第一個女兒劉秀樺(Josephine)也備受爸爸寵愛，從女兒出生以來，大劉陸續準備了稀有寶鑽、房產等送給孩子，讓10歲的她粗估已有百億身家，而Josephine還繼承了富爸的生意頭腦，據悉，小公主在暑假期間迷上「兒童界潮物」史萊姆(水晶黏土)，甘比說女兒大概收藏了一千顆史萊姆，但隨著假期結束，甘比希望女兒開學後能專注學業，於是要她把史萊姆丟掉，但Josephine覺得可惜，想到可以把史萊姆賣掉，最後竟演變成創業。

劉鑾雄10歲愛女Josephine玩史萊姆玩到創業，她親自將自創的史萊姆品牌命名為「Chorus Slimes」並設計logo，且她對於產品的材質相當講究，材料都是媽媽陪同下親自挑選的，絕不含傷害健康的硼砂，據了解，Chorus Slimes的產品一顆僅賣港幣28元(約112台幣)，而市面上一顆史萊姆大約賣50到80港幣(台幣約200至320元)，相較起來非常經濟實惠。

Josephine小小年紀就創業，她還替產品架設了網站、IG，示範短片都親力親為拍攝，更新得相當勤快，而仔細看官網，赫見爸爸大劉是管理員，媽媽甘比則是員工，陣容非常強大，夫妻倆還幫女兒租了台販賣機，擺放在銅鑼灣知名商場中，據悉，楊千樺、鄭秀文、容祖兒、鍾楚紅及陳奕迅等紅星，都是Josephine的忠實客戶，甘比說沒想到女兒會將興趣當作第一個事業，還經營得如此成功，Josephine還做了相當感人的決定，她將創業所得全數捐給爸爸創辦的慈善基金會，非常有愛心，讓人佩服。

(中時電子報)

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