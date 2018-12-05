UBA》心理戰奏效？ 連敗球隊賞連勝隊伍首敗

2018年12月05日 17:51 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

107學年UBA大專籃球聯賽第二階段預賽進入第三天，2連敗的中州科大挑戰2連勝的政治大學，中州科大許智超不只鬥球技也鬥心理戰，加上所屬的球員夠爭氣，在第4節靠著一波連續的分的攻勢奠定勝基，最終70：65收下預賽首勝，也讓本季一級賽事新兵政大吞下首敗。

賽後中州科大總教練「鳥總」許智超說：「前兩場球隊有機會拿下，卻和勝利擦身而過，球員們也很辛苦，預賽這段期間我們不管打幾點的比賽，一天還是練兩次球，大家精神都很緊繃，今天算是用勝利消除一些壓力。」

許智超補充：「我告訴球員，打球要有方法，我們身材不如人，就要靠頭腦來處理球。」

「鳥總」在場邊也身體力行用頭腦打球的方法，不時會隊場上的政大球員喊些話來打心理戰，例如在政大球員持球時喊著：「他不會運球！他不會運球！」來增加對手心理壓力。

中州今天擊敗政大的功臣之一是後衛陳柏宏，此役11投6中進帳13分，另有5助攻、3抄截，他說：「今年2月左膝受傷開刀，10月中左右開始回到球場，現在還是會有點怕怕的，主要還是靠右腳起跳、施力。」

本季受到矚目的政大男籃隊，預賽前兩站開出紅盤，今天吞首敗，總教練陳子威表示，輸球算是正常，不過球隊也透過這場釋放一些連勝壓力，他也看到球隊團結的一面，「球隊今天三分球24投僅中2，回去就再練吧！對手防守刻意降低我們命中率，我們也要學著如何在有壓力的情況下出手，我也相信球員，登錄的12人一定都會給上場機會。」

政大大一好手張鎮衙比賽中左腳小扭一下，所幸沒有大礙，比賽中還能回到場上，由於大會明天休兵一天，可以把握機會調整一下。

(中時電子報)