台東版狗狗猩猩大冒險！狗媽媽收養小猴孤兒一家親

2018年12月05日 18:07 中時 莊哲權

喝狗媽媽母奶長大的孤兒獼猴，整天跟在狗媽媽身旁。（莊哲權攝）

喝狗媽媽母奶長大的孤兒獼猴，整天跟在狗媽媽身旁。（莊哲權攝）

任憑小猴子撒野玩鬧，狗狗絲毫不以為忤。（莊哲權翻攝）

任憑小猴子撒野玩鬧，狗狗絲毫不以為忤。（莊哲權翻攝）

任憑小猴子撒野玩鬧，狗狗絲毫不以為忤。（莊哲權翻攝）

任憑小猴子撒野玩鬧，狗狗絲毫不以為忤。（莊哲權翻攝）

猴、狗一家親！台東縣延平鄉紅葉部落1處民宅前，1隻小猴子依偎在狗媽媽的懷裡盡情的吸著奶，小猴子吃飽了以後就像調皮的過動兒般，跟其它的狗玩在一起，任憑小潑猴如何撒野，狗狗們也不以為忤，跨越物種的情緣，令地方嘖嘖稱奇。

日本的「狗狗猩猩大冒險」曾經爆紅，台東版的「狗狗猩猩大冒險」也在紅葉山區上演，余姓婦人說，今年6月間農忙回家的路上，聽到水溝裡傳出「吱、吱、吱」的淒厲鳴叫聲，查看發現是隻出生沒多久的幼猴，可能是迷路或遭追逐，與猴媽媽走丟。

余女將哭著找媽媽的小猴子帶回家，由於家裡養的10幾隻狗中，母狗「小白」生完小孩，還有奶水，她便將猴子放在小白身旁，沒想到小白很大方地展現母愛，收養了小猴子，當起了猴孤兒的媽媽，讓小猴盡情吸奶，本來沒有安全感的小猴把狗媽媽「攬條條」。

小猴子吸完奶後，院子裡的狗群都是牠的玩伴，只見眾狗慵懶、安靜地躺在廣場上，惟獨調皮的小猴在群狗身上撒野、磨蹭，跳上跳下，甚至把猴手伸進狗嘴，一刻不得閒，簡直把狗兒們當成牠的玩具，而眾狗們也都毫不在意，任憑牠玩鬧。

小猴與狗狗們如同一家人的親密互動，令人感到暖心，也成為地方話題，余女笑說，已經分不清楚狗是猴的寵物，或是猴是狗的寵物，反正就是猴、狗一家親。

(中時 )