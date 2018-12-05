《中時晚間快報》貴婦奈奈夫婦已赴美 檢方不排除通緝

2018年12月05日 17:59 中時電子報 綜合報導

◎貴婦奈奈夫婦已赴美 檢方不排除通緝

網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」，今年11月30日傳出惡性倒閉後，夫婦2人人間蒸發；北市大安警分局接獲被害人報案後，昨向台北地檢署報請指揮，檢方將2人列為詐欺罪被告；但據了解，檢警發現，2人早在11月30日上午6點30分，已搭長榮航空班機直飛美國舊金山，檢警已對2人採取境管通報，一旦出境會立即拘提，若拒不到案則將發布通緝。

◎總統大選明年5月才提名？ 藍委籲：應給充足時間準備

國民黨在今年九合一選舉大勝，緊接而來的就是2020總統立委大選；對於黨內總統初選提名時程，黨主席吳敦義日前受訪稱「目前還沒決定，可能是明年5、6月間的事情」。藍委林奕華則呼籲，在黨內提名後，應適當給予候選人能在全台灣走透透、發表對國家藍圖的時間；國民黨團書記長曾銘宗也說，這還沒正式定案，相信屆時一定會考慮整個選舉時程。

◎台大風險中心調查 2成民眾反對漲電價

九合一選舉中有3個公投案與能源有關，通過後也將影響能源轉型進程。台大風險社會與政策研究中心今日公布民調結果，發現雖有82％的受訪者關心能源政策，但僅32％了解燃煤是主要發電方式，卻有44％誤以為核能是最大電力來源。該中心主任周桂田指出，這代表政府在制定能源政策時並未與民間充分溝通，導致信任度偏低，也反映在公投結果。

◎王心凌甩「傻白甜」 滿臉傷哭到抽蓄

王心凌第12張專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》將於12月7日推出，她3年沒出新專輯，2年半未有戲劇作品，這回在新歌〈大眠〉MV和憑《花甲男孩轉大人》摘下金鐘男配角的劉冠廷尬戲，飾演一對亡命鴛鴦，在綁架人質的逃亡過程，呈現出愛情中的掙扎、冀望甚至是相互囚禁，寓意在愛情中兩人其實是不斷挾持對方。

(中時電子報)