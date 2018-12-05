《中時晚間快報》貴婦奈奈夫婦已赴美 檢方不排除通緝

中時晚間快報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎貴婦奈奈夫婦已赴美 檢方不排除通緝

網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」，今年11月30日傳出惡性倒閉後，夫婦2人人間蒸發；北市大安警分局接獲被害人報案後，昨向台北地檢署報請指揮，檢方將2人列為詐欺罪被告；但據了解，檢警發現，2人早在11月30日上午6點30分，已搭長榮航空班機直飛美國舊金山，檢警已對2人採取境管通報，一旦出境會立即拘提，若拒不到案則將發布通緝。

◎總統大選明年5月才提名？ 藍委籲：應給充足時間準備

國民黨在今年九合一選舉大勝，緊接而來的就是2020總統立委大選；對於黨內總統初選提名時程，黨主席吳敦義日前受訪稱「目前還沒決定，可能是明年5、6月間的事情」。藍委林奕華則呼籲，在黨內提名後，應適當給予候選人能在全台灣走透透、發表對國家藍圖的時間；國民黨團書記長曾銘宗也說，這還沒正式定案，相信屆時一定會考慮整個選舉時程。

◎台大風險中心調查 2成民眾反對漲電價

九合一選舉中有3個公投案與能源有關，通過後也將影響能源轉型進程。台大風險社會與政策研究中心今日公布民調結果，發現雖有82％的受訪者關心能源政策，但僅32％了解燃煤是主要發電方式，卻有44％誤以為核能是最大電力來源。該中心主任周桂田指出，這代表政府在制定能源政策時並未與民間充分溝通，導致信任度偏低，也反映在公投結果。

◎王心凌甩「傻白甜」 滿臉傷哭到抽蓄

王心凌第12張專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》將於12月7日推出，她3年沒出新專輯，2年半未有戲劇作品，這回在新歌〈大眠〉MV和憑《花甲男孩轉大人》摘下金鐘男配角的劉冠廷尬戲，飾演一對亡命鴛鴦，在綁架人質的逃亡過程，呈現出愛情中的掙扎、冀望甚至是相互囚禁，寓意在愛情中兩人其實是不斷挾持對方。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報
元化地下道分階段封閉 市區交通…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。