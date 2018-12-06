收到寵物生日禮物影響一生 張信云朝獸醫專業邁進

2018年12月06日 07:14 中時 張祈

國立花蓮高農高三學生張信云（左）拿下畜產保健職種優勝第八名佳績，與指導老師張郁潔開心合影。（張祈翻攝）

就讀國立花蓮高農高三學生張信云，因為一隻臘腸狗生日禮物開啟他與動物的緣分，自此就沒有停止與動物相處，為了鑽研動物專業科系，國中畢業後就離鄉背井來到花農就讀畜產保健科，在校成績名列前茅，今年代表學校參加技藝競賽，拿下畜產保健職種優勝第八名佳績，張信云說，未來來要繼續朝著獸醫專業邁進。

因過國小一年級，爸爸送給張信云一隻臘腸狗做生日禮物，開啟了她對飼育動物的興趣，陸續還養過甲蟲、魚、烏龜，她說，現在家裡有3狗、2貓、2隻鸚鵡及數種魚種的魚缸，成為小小動物園，全是因為自己對動物的喜好得到家人的支持，而她也希望未來能以照顧動物有關的工作賺錢。

曾因為宜蘭縣內沒有動物相關科系，一度要放棄追夢，在家人的支持鼓勵，張信云決定放手一博，獨自來到花蓮就學。畜產保健科主任李佩昭說，張信云積極向上，成績一直維持班上前2名，將大學目標放在國立屏東科技大學，取得少有的選手培訓機會後，這次成績也很為升學加分。

選手培訓期的指導老師張郁潔說，張信云對動物相關知識十份熟認，學科表現十分穩定，訓練期間花最多時間在術科練習，利用課後、放假時間到校練習，實作操作講求熟練度，也很認份的下功夫累積，她的努力與堅持是這次奪獎的關鍵。

(中時 )